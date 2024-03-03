https://crimea.ria.ru/20240303/ekspertiza-po-telam-pogibshikh-pri-krushenii-il-76-zavershena-1135380417.html

Экспертиза по телам погибших при крушении Ил-76 завершена

Экспертиза по телам погибших при крушении Ил-76 завершена - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Экспертиза по телам погибших при крушении Ил-76 завершена

Все экспертные процедуры со стороны России по телам украинских военных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, завершились, Украина готова их... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T16:39

2024-03-03T16:39

2024-03-03T16:39

татьяна москалькова

новости

россия

украина

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

пленные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Все экспертные процедуры со стороны России по телам украинских военных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, завершились, Украина готова их принять, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она уточнила, что после контактов по этому вопросу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом можно рассчитывать, что фрагменты тел погибших при крушении Ил-76 украинских военных могут быть переданы Украине в ближайшее времяТакже она заявила, что воля со стороны России передать Украине тела украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76, есть, но информация о возможных сроках не называется."Воля со стороны России есть", – заявила она на просьбу уточнить, есть ли какие-либо препятствия для передачи, или все зависит только от воли двух сторон.О готовности России передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцев стало известно в пятницу, 1 марта. Татьяна Москалькова отметила, что Киев ранее интересовался возможностью передачи тел своих боевиков, погибших в авиакатастрофе.24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных, все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли.В ходе следствия выяснилось, что пуск зенитной ракеты, поразившей Ил-76, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.После крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУРФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – ПутинСуд ООН отказался рассматривать претензии Украины к России о геноциде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, новости, россия, украина, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, всу (вооруженные силы украины), пленные