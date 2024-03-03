Экспертиза по телам погибших при крушении Ил-76 завершена
Экспертные процедуры по телам погибших при крушении Ил-76 завершены – Москалькова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Все экспертные процедуры со стороны России по телам украинских военных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, завершились, Украина готова их принять, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она уточнила, что после контактов по этому вопросу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом можно рассчитывать, что фрагменты тел погибших при крушении Ил-76 украинских военных могут быть переданы Украине в ближайшее время
"Со своей стороны Лубинец сказал, что они готовы принять. Наши процедуры экспертные завершились", – сообщила Москалькова.
Также она заявила, что воля со стороны России передать Украине тела украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76, есть, но информация о возможных сроках не называется.
"По срокам мы никогда не даем никакой информации", – сказала Москалькова, отвечая на вопрос о возможных сроках передачи тел.
"Воля со стороны России есть", – заявила она на просьбу уточнить, есть ли какие-либо препятствия для передачи, или все зависит только от воли двух сторон.
О готовности России передать Киеву тела погибших при крушении Ил-76 украинцев стало известно в пятницу, 1 марта. Татьяна Москалькова отметила, что Киев ранее интересовался возможностью передачи тел своих боевиков, погибших в авиакатастрофе.
24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных, все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли.
В ходе следствия выяснилось, что пуск зенитной ракеты, поразившей Ил-76, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.
В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.
После крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76.
Читайте также на РИА Новости Крым: