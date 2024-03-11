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Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии
Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии
Президент России Владимир Путин распространил на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне специальной... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T17:22
2024-03-11T17:22
владимир путин (политик)
закон и право
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помощь бойцам сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин распространил на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне специальной военной операции. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно документу, речь также идет о некоторых служащих федеральных госорганов, органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций ФТС. Кроме того, указом предусмотрена выплата в 3 млн рублей в случае, если такие сотрудники получат ранение.Ранее аналогичные выплаты были назначены в случае гибели или ранения военнослужащих и других участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты участникам СВО ускорят – поручение ПутинаВ Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналкуВ Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВО
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РИА Новости Крым
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5
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), закон и право, новости сво, помощь бойцам сво, соцзащита, общество, новости
Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии

Путин подписал указ о выплатах гражданскому персоналу ВС России в случае гибели на СВО

17:22 11.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин распространил на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне специальной военной операции. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

"Выплата в пять миллионов рублей в случае гибели в СВО распространена на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств", — следует из указа.

Согласно документу, речь также идет о некоторых служащих федеральных госорганов, органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций ФТС.
Кроме того, указом предусмотрена выплата в 3 млн рублей в случае, если такие сотрудники получат ранение.
Ранее аналогичные выплаты были назначены в случае гибели или ранения военнослужащих и других участников СВО.
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