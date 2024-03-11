https://crimea.ria.ru/20240311/vyplata-pri-gibeli-na-svo-rasprostranena-na-grazhdanskiy-personal-armii-1135560763.html
Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии
Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии
Президент России Владимир Путин распространил на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне специальной... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T17:22
2024-03-11T17:22
2024-03-11T17:22
владимир путин (политик)
закон и право
новости сво
помощь бойцам сво
соцзащита
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135314679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0e5bb64ba20fa96533180778aa46204.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин распространил на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне специальной военной операции. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно документу, речь также идет о некоторых служащих федеральных госорганов, органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций ФТС. Кроме того, указом предусмотрена выплата в 3 млн рублей в случае, если такие сотрудники получат ранение.Ранее аналогичные выплаты были назначены в случае гибели или ранения военнослужащих и других участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты участникам СВО ускорят – поручение ПутинаВ Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналкуВ Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВО
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135314679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3498148498495a6cdee957d6a8d5d80.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), закон и право, новости сво, помощь бойцам сво, соцзащита, общество, новости
Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии
Путин подписал указ о выплатах гражданскому персоналу ВС России в случае гибели на СВО