https://crimea.ria.ru/20240311/vyplata-pri-gibeli-na-svo-rasprostranena-na-grazhdanskiy-personal-armii-1135560763.html

Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии

Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии

Президент России Владимир Путин распространил на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне специальной... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T17:22

2024-03-11T17:22

2024-03-11T17:22

владимир путин (политик)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин распространил на гражданский персонал Минобороны и силовых ведомств выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне специальной военной операции. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно документу, речь также идет о некоторых служащих федеральных госорганов, органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций ФТС. Кроме того, указом предусмотрена выплата в 3 млн рублей в случае, если такие сотрудники получат ранение.Ранее аналогичные выплаты были назначены в случае гибели или ранения военнослужащих и других участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты участникам СВО ускорят – поручение ПутинаВ Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналкуВ Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, новости сво, помощь бойцам сво, соцзащита, общество, новости