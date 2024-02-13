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Выплаты участникам СВО ускорят – поручение Путина
Выплаты участникам СВО ускорят – поручение Путина - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Выплаты участникам СВО ускорят – поручение Путина
Процесс начисления выплат и оформления документов участникам спецоперации будет ускорен. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина правительству... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T15:35
2024-02-13T15:35
2024-02-13T15:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Процесс начисления выплат и оформления документов участникам спецоперации будет ускорен. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина правительству опубликовано на сайте Кремля.Доклад о выработанных мерах необходимо предоставить до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Парламент Крыма ранее принял в первом и втором чтениях законопроект, по которому члены семей участников специальной военной операции и участников боевых действий получат скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВО Семьям добровольцев по-новому рассчитают детские выплаты Какие соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраля
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владимир путин (политик), михаил мишустин, новости, россия, правительство россии, ветераны сво, соцзащита, общество
Выплаты участникам СВО ускорят – поручение Путина
Путин поручил ускорить выплаты участникам спецоперации
15:35 13.02.2024 (обновлено: 15:46 13.02.2024)