https://crimea.ria.ru/20240213/vyplaty-uchastnikam-svo-ukoryat--poruchenie-putina-1134913577.html

Выплаты участникам СВО ускорят – поручение Путина

Выплаты участникам СВО ускорят – поручение Путина - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Выплаты участникам СВО ускорят – поручение Путина

Процесс начисления выплат и оформления документов участникам спецоперации будет ускорен. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина правительству... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T15:35

2024-02-13T15:35

2024-02-13T15:46

владимир путин (политик)

михаил мишустин

новости

россия

правительство россии

ветераны сво

соцзащита

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Процесс начисления выплат и оформления документов участникам спецоперации будет ускорен. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина правительству опубликовано на сайте Кремля.Доклад о выработанных мерах необходимо предоставить до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Парламент Крыма ранее принял в первом и втором чтениях законопроект, по которому члены семей участников специальной военной операции и участников боевых действий получат скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВО Семьям добровольцев по-новому рассчитают детские выплаты Какие соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраля

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), михаил мишустин, новости, россия, правительство россии, ветераны сво, соцзащита, общество