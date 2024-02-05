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Семьям добровольцев по-новому рассчитают детские выплаты - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Семьям добровольцев по-новому рассчитают детские выплаты
Семьям добровольцев по-новому рассчитают детские выплаты - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Семьям добровольцев по-новому рассчитают детские выплаты
Единовременные выплаты добровольцам не будут принимать в расчет при оценке нуждаемости их семей. Соответствующее постановление утверждено российским кабмином. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T11:14
2024-02-05T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Единовременные выплаты добровольцам не будут принимать в расчет при оценке нуждаемости их семей. Соответствующее постановление утверждено российским кабмином. Как сообщается на официальном правительственном портале РФ, речь идет о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка - его размер не будет зависеть от суммы выплаты добровольцам в связи с ущербом жизни и здоровью во время участия в боевых действиях. Условия получения единого пособия на детей и размер выплаты в Крыму изменится в 2024 году, как сообщалось ранее, его размер вырастет. Кроме того, расширен список доходов семьи, которые не учитываются при назначении выплаты. В частности больше не учитываются проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей. Не принимаются в расчет выплаты, полученные за звание "Мать-героиня", орден или медаль "Родительская слава". Читайте также на РИА Новости Крым: В РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведения Кому могут отказать в едином пособии на детей в Крыму Удар по кошельку: Аксенов о конфискации имущества за фейки о ВС России
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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помощь бойцам сво, соцзащита, пособия и выплаты, новости, общество, правительство россии
Семьям добровольцев по-новому рассчитают детские выплаты

Выплаты добровольцам СВО не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей

11:14 05.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ России изменится порядок начисления соцвыплат
В России изменится порядок начисления соцвыплат - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Единовременные выплаты добровольцам не будут принимать в расчет при оценке нуждаемости их семей. Соответствующее постановление утверждено российским кабмином.
Как сообщается на официальном правительственном портале РФ, речь идет о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка - его размер не будет зависеть от суммы выплаты добровольцам в связи с ущербом жизни и здоровью во время участия в боевых действиях.
"Теперь такие выплаты не будут учитываться при комплексной оценке нуждаемости, необходимой для назначения единого пособия на детей", - говорится в сообщении.
Условия получения единого пособия на детей и размер выплаты в Крыму изменится в 2024 году, как сообщалось ранее, его размер вырастет. Кроме того, расширен список доходов семьи, которые не учитываются при назначении выплаты. В частности больше не учитываются проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей. Не принимаются в расчет выплаты, полученные за звание "Мать-героиня", орден или медаль "Родительская слава".
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