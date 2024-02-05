https://crimea.ria.ru/20240205/semyam-dobrovoltsev-po-novomu-rasschitayut-detskie-vyplaty-1134693664.html

Семьям добровольцев по-новому рассчитают детские выплаты

Семьям добровольцев по-новому рассчитают детские выплаты - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Семьям добровольцев по-новому рассчитают детские выплаты

Единовременные выплаты добровольцам не будут принимать в расчет при оценке нуждаемости их семей. Соответствующее постановление утверждено российским кабмином. РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T11:14

2024-02-05T11:14

2024-02-05T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Единовременные выплаты добровольцам не будут принимать в расчет при оценке нуждаемости их семей. Соответствующее постановление утверждено российским кабмином. Как сообщается на официальном правительственном портале РФ, речь идет о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка - его размер не будет зависеть от суммы выплаты добровольцам в связи с ущербом жизни и здоровью во время участия в боевых действиях. Условия получения единого пособия на детей и размер выплаты в Крыму изменится в 2024 году, как сообщалось ранее, его размер вырастет. Кроме того, расширен список доходов семьи, которые не учитываются при назначении выплаты. В частности больше не учитываются проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей. Не принимаются в расчет выплаты, полученные за звание "Мать-героиня", орден или медаль "Родительская слава". Читайте также на РИА Новости Крым: В РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведения Кому могут отказать в едином пособии на детей в Крыму Удар по кошельку: Аксенов о конфискации имущества за фейки о ВС России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, соцзащита, пособия и выплаты, новости, общество, правительство россии