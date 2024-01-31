https://crimea.ria.ru/20240131/udar-po-koshelku-aksenov-o-konfiskatsii-imuschestva-za-feyki-o-vs-rossii-1134584248.html

Удар по кошельку: Аксенов о конфискации имущества за фейки о ВС России

Удар по кошельку: Аксенов о конфискации имущества за фейки о ВС России - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Удар по кошельку: Аксенов о конфискации имущества за фейки о ВС России

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал принятый в среду Государственной думой РФ закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ. Об этом написал в... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T14:12

2024-01-31T14:12

2024-01-31T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал принятый в среду Государственной думой РФ закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ. Об этом написал в своем Telegram-канале.Также глава республики заявил, что за фейки о российской армии надо перекрыть виновным любые возможности зарабатывать в России."Вряд ли они кому-то интересны на вражеских территориях. Так, расходный материал", – подчеркнул Аксенов.Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева в эфире радио "Спутник в Крыму высказала мнение, что запрос на ужесточение наказания за преступления против безопасности России в большей части общества назревал давно.В свою очередь, журналист и телеведущий Александр Смол предлагает начать реализацию российского закона о конфискации имущества за фейки об армии с имущества иностранных недружественных России государств. Об этом он сказал корреспонденту РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Доцент КФУ осужден за дискредитацию Вооруженных сил РоссииСуд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, мнения, крым, государственная дума рф, закон и право, общество, россия