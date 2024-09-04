https://crimea.ria.ru/20240904/novyy-obrazovatelnyy-tsentr-zarabotal-v-stolitse-kryma-1140102012.html

Новый образовательный центр заработал в столице Крыма

Новый образовательный центр заработал в столице Крыма - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Новый образовательный центр заработал в столице Крыма

Образовательно-производственный центр "Транспорт и дорожное хозяйство Республики Крым" заработал в Крыму на базе Симферопольского автотранспортного техникума... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T09:27

2024-09-04T09:27

2024-09-04T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Образовательно-производственный центр "Транспорт и дорожное хозяйство Республики Крым" заработал в Крыму на базе Симферопольского автотранспортного техникума. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава РК Сергей Аксенов.Центр опережающей профессиональной подготовки, по его мнению, будет способствовать формированию современной системы обучения. Причем акцент будет сделан на приоритетные для республики направления. На его базе взрослые крымчане смогут освоить новую профессию, а школьники смогут профессионально сориентироваться.Как сообщалось, в Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Симферополе, а также в Ленинском, Сакском и Симферопольском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессиюКак бесплатно получить новую профессию в СевастополеВ Институте экономики и управления Крыма будет новый корпус на 720 мест

https://crimea.ria.ru/20240903/v-krymu-otkroyut-12-novykh-shkol-do-2028-goda-1140089677.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, симферополь