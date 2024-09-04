Новый образовательный центр заработал в столице Крыма
В Крыму открыт новый образовательный центр для будущих транспортников - Аксенов
09:27 04.09.2024 (обновлено: 09:59 04.09.2024)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Образовательно-производственный центр "Транспорт и дорожное хозяйство Республики Крым" заработал в Крыму на базе Симферопольского автотранспортного техникума. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"В рамках федеральной программы "Профессионалитет" в техникуме создано девять зон по подвидам работ, в том числе "Инженерный дизайн CAD", "IT-технологии на транспорте", "Диагностика двигателей", "Строительство и эксплуатация путей сообщения", "Диагностика и обслуживание электромобилей", - перечислил он.
Центр опережающей профессиональной подготовки, по его мнению, будет способствовать формированию современной системы обучения. Причем акцент будет сделан на приоритетные для республики направления. На его базе взрослые крымчане смогут освоить новую профессию, а школьники смогут профессионально сориентироваться.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
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Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
2 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
3 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
4 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
5 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
4 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
5 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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