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Новый образовательный центр заработал в столице Крыма - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Новый образовательный центр заработал в столице Крыма
Новый образовательный центр заработал в столице Крыма - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Новый образовательный центр заработал в столице Крыма
Образовательно-производственный центр "Транспорт и дорожное хозяйство Республики Крым" заработал в Крыму на базе Симферопольского автотранспортного техникума... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Образовательно-производственный центр "Транспорт и дорожное хозяйство Республики Крым" заработал в Крыму на базе Симферопольского автотранспортного техникума. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава РК Сергей Аксенов.Центр опережающей профессиональной подготовки, по его мнению, будет способствовать формированию современной системы обучения. Причем акцент будет сделан на приоритетные для республики направления. На его базе взрослые крымчане смогут освоить новую профессию, а школьники смогут профессионально сориентироваться.Как сообщалось, в Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Симферополе, а также в Ленинском, Сакском и Симферопольском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессиюКак бесплатно получить новую профессию в СевастополеВ Институте экономики и управления Крыма будет новый корпус на 720 мест
https://crimea.ria.ru/20240903/v-krymu-otkroyut-12-novykh-shkol-do-2028-goda-1140089677.html
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крым, новости крыма, сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, симферополь
Новый образовательный центр заработал в столице Крыма

В Крыму открыт новый образовательный центр для будущих транспортников - Аксенов

09:27 04.09.2024 (обновлено: 09:59 04.09.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Образовательно-производственный центр "Транспорт и дорожное хозяйство Республики Крым" заработал в Крыму на базе Симферопольского автотранспортного техникума. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава РК Сергей Аксенов.

"В рамках федеральной программы "Профессионалитет" в техникуме создано девять зон по подвидам работ, в том числе "Инженерный дизайн CAD", "IT-технологии на транспорте", "Диагностика двигателей", "Строительство и эксплуатация путей сообщения", "Диагностика и обслуживание электромобилей", - перечислил он.

Центр опережающей профессиональной подготовки, по его мнению, будет способствовать формированию современной системы обучения. Причем акцент будет сделан на приоритетные для республики направления. На его базе взрослые крымчане смогут освоить новую профессию, а школьники смогут профессионально сориентироваться.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
1 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
2 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
3 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
4 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
5 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
4 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
5 из 5
Глава Крыма Сергей Аксенов в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Крым
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Как сообщалось, в Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Симферополе, а также в Ленинском, Сакском и Симферопольском районах.
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