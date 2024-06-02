https://crimea.ria.ru/20240602/kak-besplatno-poluchit-novuyu-professiyu-v-sevastopole-1137799146.html

Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе

Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе

Бесплатно получить новую профессию возможно в Севастополе. Об условиях обучения по нацпроекту "Демография" в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T19:25

2024-06-02T19:25

2024-06-02T19:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Бесплатно получить новую профессию возможно в Севастополе. Об условиях обучения по нацпроекту "Демография" в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что с этого года обязательным условием участия в программе бесплатного обучения стало заключение трехстороннего договора между гражданином, образовательной организацией и работодателем. Сделать это можно онлайн на портале "Работа России".Перечень участников программы расширен правительством России. Теперь такая возможность есть у людей с инвалидностью и у тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком — причем не только у мам, но и у других родственников, которые заботятся о малышах.По словам губернатора, заявки на участие в бесплатном обучении по национальному проекту "Демография" подали уже более 200 севастопольцев. Наиболее востребованными оказались профессии 1С-программиста, аналитика данных, графического дизайнера, психолога-консультанта и юриста.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получитьКампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – РазвожаевПутин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, профессия