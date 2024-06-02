https://crimea.ria.ru/20240602/kak-besplatno-poluchit-novuyu-professiyu-v-sevastopole-1137799146.html
Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе
Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе
Бесплатно получить новую профессию возможно в Севастополе. Об условиях обучения по нацпроекту "Демография" в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T19:25
2024-06-02T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Бесплатно получить новую профессию возможно в Севастополе. Об условиях обучения по нацпроекту "Демография" в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что с этого года обязательным условием участия в программе бесплатного обучения стало заключение трехстороннего договора между гражданином, образовательной организацией и работодателем. Сделать это можно онлайн на портале "Работа России".Перечень участников программы расширен правительством России. Теперь такая возможность есть у людей с инвалидностью и у тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком — причем не только у мам, но и у других родственников, которые заботятся о малышах.По словам губернатора, заявки на участие в бесплатном обучении по национальному проекту "Демография" подали уже более 200 севастопольцев. Наиболее востребованными оказались профессии 1С-программиста, аналитика данных, графического дизайнера, психолога-консультанта и юриста.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получитьКампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – РазвожаевПутин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
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севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, профессия
Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе
Жители Севастополя могут бесплатно получить новую специальность
19:25 02.06.2024 (обновлено: 19:27 02.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Бесплатно получить новую профессию возможно в Севастополе. Об условиях обучения по нацпроекту "Демография" в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.
"Запись на обучение началась в апреле. В этом году севастопольцам доступно 75 образовательных программ, и этот список постоянно расширяется", - сообщил Развожаев.
Губернатор уточнил, что с этого года обязательным условием участия в программе бесплатного обучения стало заключение трехстороннего договора между гражданином, образовательной организацией и работодателем. Сделать это можно онлайн на портале "Работа России".
"Чтобы записаться на обучение, нужно подать заявку на портале "Работа России". Затем участникам предложат пройти профориентацию в городском центре занятости, где помогут подобрать образовательную программу с учётом навыков и востребованности профессии в Севастополе", - написал Михаил Развожаев.
Перечень участников программы расширен правительством России. Теперь такая возможность есть у людей с инвалидностью и у тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком — причем не только у мам, но и у других родственников, которые заботятся о малышах.
По словам губернатора, заявки на участие в бесплатном обучении по национальному проекту "Демография" подали уже более 200 севастопольцев. Наиболее востребованными оказались профессии 1С-программиста, аналитика данных, графического дизайнера, психолога-консультанта и юриста.
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