Рейтинг@Mail.ru
Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240602/kak-besplatno-poluchit-novuyu-professiyu-v-sevastopole-1137799146.html
Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе
Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе
Бесплатно получить новую профессию возможно в Севастополе. Об условиях обучения по нацпроекту "Демография" в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T19:25
2024-06-02T19:27
севастополь
михаил развожаев
крым
новости крыма
профессия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/02/1137799270_14:0:1102:612_1920x0_80_0_0_801b67c421870319f1e46c5bf6c8ae92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Бесплатно получить новую профессию возможно в Севастополе. Об условиях обучения по нацпроекту "Демография" в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что с этого года обязательным условием участия в программе бесплатного обучения стало заключение трехстороннего договора между гражданином, образовательной организацией и работодателем. Сделать это можно онлайн на портале "Работа России".Перечень участников программы расширен правительством России. Теперь такая возможность есть у людей с инвалидностью и у тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком — причем не только у мам, но и у других родственников, которые заботятся о малышах.По словам губернатора, заявки на участие в бесплатном обучении по национальному проекту "Демография" подали уже более 200 севастопольцев. Наиболее востребованными оказались профессии 1С-программиста, аналитика данных, графического дизайнера, психолога-консультанта и юриста.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получитьКампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – РазвожаевПутин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/02/1137799270_150:0:966:612_1920x0_80_0_0_855deaa515a8efa1bb021eadb887b657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, профессия
Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе

Жители Севастополя могут бесплатно получить новую специальность

19:25 02.06.2024 (обновлено: 19:27 02.06.2024)
 
© развКак бесплатно получить новую профессию в Севастополе
Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе
© разв
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Бесплатно получить новую профессию возможно в Севастополе. Об условиях обучения по нацпроекту "Демография" в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.
"Запись на обучение началась в апреле. В этом году севастопольцам доступно 75 образовательных программ, и этот список постоянно расширяется", - сообщил Развожаев.
Губернатор уточнил, что с этого года обязательным условием участия в программе бесплатного обучения стало заключение трехстороннего договора между гражданином, образовательной организацией и работодателем. Сделать это можно онлайн на портале "Работа России".
"Чтобы записаться на обучение, нужно подать заявку на портале "Работа России". Затем участникам предложат пройти профориентацию в городском центре занятости, где помогут подобрать образовательную программу с учётом навыков и востребованности профессии в Севастополе", - написал Михаил Развожаев.
Перечень участников программы расширен правительством России. Теперь такая возможность есть у людей с инвалидностью и у тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком — причем не только у мам, но и у других родственников, которые заботятся о малышах.
По словам губернатора, заявки на участие в бесплатном обучении по национальному проекту "Демография" подали уже более 200 севастопольцев. Наиболее востребованными оказались профессии 1С-программиста, аналитика данных, графического дизайнера, психолога-консультанта и юриста.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получить
Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – Развожаев
Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
 
СевастопольМихаил РазвожаевКрымНовости КрымаПрофессия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:03Когда пройдет прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым
19:52Пожар на НПЗ в Ухте ликвидирован – МЧС
19:37В Херсонской области назвали ущерб от обстрелов ВСУ для местных лесов
19:25Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе
18:45На Херсонщине предложили опреснять морскую воду для питья и орошения
18:18Аномальная жара в Крыму сменится дождями и грозами – ФОБОС
17:54ВСУ ударили противокорабельной ракетой "Нептун" по Белгородской области
17:12Трамп: я готов к тюремному сроку в случае соответствующего приговора суда
16:55Житель Хакасии ранил полицейского и умер по дороге в психдиспансер
16:21У Эйфелевой башни нашли гробы с надписями о погибших на Украине французах
15:59При пожаре на НПЗ в Ухте погибли люди – СК
15:35ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - МО РФ
15:04Отели Крыма: что с ценами летом 2024
14:39На отдых в Крым: дети из Новой Каховки отправились к Черному морю
14:20В Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным
13:52Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми: что известно
13:49Сильные речи Запада не помогают ВСУ – признание МИД Литвы
13:29Женщина ранена при минометном обстреле ВСУ Днепрян
13:13Зеленский обрушился на США из-за разрешения на ракетные удары по России
12:52Армия России рвет оборону ВСУ: уничтожены 1,5 тысячи боевиков
Лента новостейМолния