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Минск заявил о высоком риске военных провокаций на границе Белоруссии

Минск заявил о высоком риске военных провокаций на границе Белоруссии - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Минск заявил о высоком риске военных провокаций на границе Белоруссии

Нынешняя обстановка вокруг Белоруссии характеризуется как кризисная, несущая прямые угрозы военной безопасности республики. Об этом заявил помощник министра... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T12:01

2023-02-21T12:01

2023-02-21T12:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Нынешняя обстановка вокруг Белоруссии характеризуется как кризисная, несущая прямые угрозы военной безопасности республики. Об этом заявил помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко."В целом складывающуюся международную обстановку вокруг Республики Беларусь мы характеризуем как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности. Прежде всего, эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия", – цитирует Ревенко пресс-служба минобороны страны.По его словам, вооруженный конфликт на Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Белоруссии. В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии, отметил представитель ведомства."Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт на Украине в текущих рамках или станет более масштабным", - добавил помощник министра.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на УкраинеФранцузов призвали немедленно покинуть БеларусьВ Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в белоруссии, белоруссия, в мире, безопасность, общество, валерий ревенко, новости, сво, украина