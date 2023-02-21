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Минск заявил о высоком риске военных провокаций на границе Белоруссии
Минск заявил о высоком риске военных провокаций на границе Белоруссии - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Минск заявил о высоком риске военных провокаций на границе Белоруссии
Нынешняя обстановка вокруг Белоруссии характеризуется как кризисная, несущая прямые угрозы военной безопасности республики. Об этом заявил помощник министра... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T12:01
2023-02-21T12:01
2023-02-21T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Нынешняя обстановка вокруг Белоруссии характеризуется как кризисная, несущая прямые угрозы военной безопасности республики. Об этом заявил помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко."В целом складывающуюся международную обстановку вокруг Республики Беларусь мы характеризуем как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности. Прежде всего, эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия", – цитирует Ревенко пресс-служба минобороны страны.По его словам, вооруженный конфликт на Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Белоруссии. В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии, отметил представитель ведомства."Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт на Украине в текущих рамках или станет более масштабным", - добавил помощник министра.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на УкраинеФранцузов призвали немедленно покинуть БеларусьВ Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник
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ситуация в белоруссии, белоруссия, в мире, безопасность, общество, валерий ревенко, новости, сво, украина
Минск заявил о высоком риске военных провокаций на границе Белоруссии
Минобороны Белоруссии: существуют прямые угрозы военной безопасности республики
12:01 21.02.2023 (обновлено: 12:03 21.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Нынешняя обстановка вокруг Белоруссии характеризуется как кризисная, несущая прямые угрозы военной безопасности республики. Об этом заявил помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.
"В целом складывающуюся международную обстановку вокруг Республики Беларусь мы характеризуем как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности. Прежде всего, эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия", – цитирует Ревенко пресс-служба минобороны страны.
По его словам, вооруженный конфликт на Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Белоруссии. В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии, отметил представитель ведомства.
"Вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени. При этом если ранее провокации нами лишь фиксировались, то теперь мы перешли к мерам адекватного реагирования на них", - сказал Ревенко и подчеркнул при этом, что реакция эта "максимально сдержанная".
"Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт на Украине в текущих рамках или станет более масштабным", - добавил помощник министра.
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