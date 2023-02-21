Рейтинг@Mail.ru
Минск заявил о высоком риске военных провокаций на границе Белоруссии - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230221/minsk-zayavil-o-vysokom-riske-voennykh-provokatsiy-na-granitse-belorussii-1127119820.html
Минск заявил о высоком риске военных провокаций на границе Белоруссии
Минск заявил о высоком риске военных провокаций на границе Белоруссии - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Минск заявил о высоком риске военных провокаций на границе Белоруссии
Нынешняя обстановка вокруг Белоруссии характеризуется как кризисная, несущая прямые угрозы военной безопасности республики. Об этом заявил помощник министра... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T12:01
2023-02-21T12:03
ситуация в белоруссии
белоруссия
в мире
безопасность
общество
валерий ревенко
новости
сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1e/1126205620_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ba294e41ce10947d2f8ab3af4e572124.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Нынешняя обстановка вокруг Белоруссии характеризуется как кризисная, несущая прямые угрозы военной безопасности республики. Об этом заявил помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко."В целом складывающуюся международную обстановку вокруг Республики Беларусь мы характеризуем как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности. Прежде всего, эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия", – цитирует Ревенко пресс-служба минобороны страны.По его словам, вооруженный конфликт на Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Белоруссии. В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии, отметил представитель ведомства."Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт на Украине в текущих рамках или станет более масштабным", - добавил помощник министра.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на УкраинеФранцузов призвали немедленно покинуть БеларусьВ Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник
https://crimea.ria.ru/20230209/senator-dzhabarov-vyskazalsya-o-territorialnoy-tselostnosti-belorussii-1126862499.html
белоруссия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1e/1126205620_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8687e43b4fc87350a0537f1f9dea0b93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в белоруссии, белоруссия, в мире, безопасность, общество, валерий ревенко, новости, сво, украина
Минск заявил о высоком риске военных провокаций на границе Белоруссии

Минобороны Белоруссии: существуют прямые угрозы военной безопасности республики

12:01 21.02.2023 (обновлено: 12:03 21.02.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны Белоруссии: существуют прямые угрозы военной безопасности республики
Минобороны Белоруссии: существуют прямые угрозы военной безопасности республики
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Нынешняя обстановка вокруг Белоруссии характеризуется как кризисная, несущая прямые угрозы военной безопасности республики. Об этом заявил помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.
"В целом складывающуюся международную обстановку вокруг Республики Беларусь мы характеризуем как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности. Прежде всего, эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия", – цитирует Ревенко пресс-служба минобороны страны.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 21:31
Сенатор Джабаров высказался о территориальной целостности Белоруссии
По его словам, вооруженный конфликт на Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Белоруссии. В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии, отметил представитель ведомства.
"Вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени. При этом если ранее провокации нами лишь фиксировались, то теперь мы перешли к мерам адекватного реагирования на них", - сказал Ревенко и подчеркнул при этом, что реакция эта "максимально сдержанная".
"Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт на Украине в текущих рамках или станет более масштабным", - добавил помощник министра.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине
Французов призвали немедленно покинуть Беларусь
В Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник
 
Ситуация в БелоруссииБелоруссияВ миреБезопасностьОбществоВалерий РевенкоНовостиСВОУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01РНКБ возобновил прием заявок по госпрограмме "Сельская ипотека"
12:55Путин предложил ввести 14-дневные отпуска для всех участников СВО
12:52Победить Россию на поле боя невозможно – Путин
12:49Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – Путин
12:32Путин заявил о планах Украины атаковать Крым и Севастополь
12:29Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне
12:24Учителя музыки в Крыму осудили за наркотики
12:15Обстрел Курской области – 5 прилетов по вышке связи и возле подстанции
12:13Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 21 февраля
12:01Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Трансляция
12:01Минск заявил о высоком риске военных провокаций на границе Белоруссии
11:48"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуриста
11:35Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Симферополе
11:29Что скажет Байден в обращении к Путину и россиянам – прогноз
10:54Более 20 улиц Симферополя временно останутся без воды
10:42В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветер
10:17Ливни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на Крым
09:58Землетрясение произошло в Иране
09:54Новинка от ПСБ: при заявке на ипотеку доход можно подтвердить онлайн
09:22МИД Германии предостерег своих граждан от поездок в Россию
Лента новостейМолния