https://crimea.ria.ru/20230307/zemlya-v-krymu-dlya-uchastnikov-svo-gde-budut-vydavat-uchastki-1127385444.html

Земля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки

Земля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Земля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки

В Сакском районе определили села, где будут выдавать земли участникам спецоперации. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов. РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T11:22

2023-03-07T11:22

2023-03-07T11:26

сво

частичная мобилизация

армия и флот

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саки

новости крыма

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Сакском районе определили села, где будут выдавать земли участникам спецоперации. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.Бабашов встретился с женами и матерями погибших во время специальной военной операции солдат, они обсудили создание в городе Саки памятника. Сейчас, по его словам, определяют место для его размещения."То, что мемориал будет установлен, это факт. Основной вопрос сейчас в выборе места для него. Также в ближайшее время в школах районах установят памятные таблички с именами бойцов. Все вопросы власти будут согласовывать с семьями павших солдат", - подчеркнул он.Бесплатная земля участникам СВО в Крыму14 декабря прошлого года Госсовет Крыма принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам спецоперации. Ветераны и инвалиды боевых действий, принимающие участие в СВО, имеют право на внеочередное бесплатное получение земли. В случае гибели военных участки смогут получить члены их семей.По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, участки для бойцов будут распределяться в четырех районах Крыма - Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском. Все – на прибрежных территориях. Он поручил начать фактическую выдачу земли участникам специальной военной операции с апреля.К участкам за счет бюджета будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой земельных наделов уже выделено 240 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядокУчастникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана, пообещал ПутинПутин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцам

https://crimea.ria.ru/20230222/krym-napravit-13-mln-na-ozdorovlenie-uchastnikov-svo-i-ne-tolko-1127150463.html

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сво, частичная мобилизация, армия и флот, вооруженные силы россии, земля в крыму для участников сво, крым, саки, новости крыма, сакский район