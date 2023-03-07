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Земля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Земля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки
Земля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Земля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки
В Сакском районе определили села, где будут выдавать земли участникам спецоперации. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T11:22
2023-03-07T11:26
сво
частичная мобилизация
армия и флот
вооруженные силы россии
земля в крыму для участников сво
крым
саки
новости крыма
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Сакском районе определили села, где будут выдавать земли участникам спецоперации. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.Бабашов встретился с женами и матерями погибших во время специальной военной операции солдат, они обсудили создание в городе Саки памятника. Сейчас, по его словам, определяют место для его размещения."То, что мемориал будет установлен, это факт. Основной вопрос сейчас в выборе места для него. Также в ближайшее время в школах районах установят памятные таблички с именами бойцов. Все вопросы власти будут согласовывать с семьями павших солдат", - подчеркнул он.Бесплатная земля участникам СВО в Крыму14 декабря прошлого года Госсовет Крыма принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам спецоперации. Ветераны и инвалиды боевых действий, принимающие участие в СВО, имеют право на внеочередное бесплатное получение земли. В случае гибели военных участки смогут получить члены их семей.По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, участки для бойцов будут распределяться в четырех районах Крыма - Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском. Все – на прибрежных территориях. Он поручил начать фактическую выдачу земли участникам специальной военной операции с апреля.К участкам за счет бюджета будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой земельных наделов уже выделено 240 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядокУчастникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана, пообещал ПутинПутин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцам
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сво, частичная мобилизация, армия и флот, вооруженные силы россии, земля в крыму для участников сво, крым, саки, новости крыма, сакский район
Земля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки

Землю участникам СВО будут выдавать в трех селах Сакского района Крыма

11:22 07.03.2023 (обновлено: 11:26 07.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота "Градов" ЗВО на сватовском направлении
Работа Градов ЗВО на сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Сакском районе определили села, где будут выдавать земли участникам спецоперации. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.
"Сформировано три района, где будут их выдавать - Штормовое, Молочное, Лесновка. Все коммуникации подведут за счет государства. Все участки недалеко от береговой линии", - написал он на своей странице в ВКонтакте.
Бабашов встретился с женами и матерями погибших во время специальной военной операции солдат, они обсудили создание в городе Саки памятника. Сейчас, по его словам, определяют место для его размещения.
"То, что мемориал будет установлен, это факт. Основной вопрос сейчас в выборе места для него. Также в ближайшее время в школах районах установят памятные таблички с именами бойцов. Все вопросы власти будут согласовывать с семьями павших солдат", - подчеркнул он.

Бесплатная земля участникам СВО в Крыму

14 декабря прошлого года Госсовет Крыма принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам спецоперации. Ветераны и инвалиды боевых действий, принимающие участие в СВО, имеют право на внеочередное бесплатное получение земли. В случае гибели военных участки смогут получить члены их семей.
По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, участки для бойцов будут распределяться в четырех районах Крыма - Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском. Все – на прибрежных территориях. Он поручил начать фактическую выдачу земли участникам специальной военной операции с апреля.
К участкам за счет бюджета будут проложены сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации. На обеспечение инфраструктурой земельных наделов уже выделено 240 млн рублей.
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