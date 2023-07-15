https://crimea.ria.ru/20230715/v-rossii-zavershen-vesenniy-prizyv-na-voennuyu-sluzhbu-1130076347.html

В России завершен весенний призыв на военную службу

В России завершен весенний призыв на военную службу - РИА Новости Крым, 15.07.2023

В России завершен весенний призыв на военную службу

В России завершился весенний призыв на военную службу 2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T11:59

2023-07-15T11:59

2023-07-15T12:15

министерство обороны рф

призыв в вс россии

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общество

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В России завершился весенний призыв на военную службу 2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев. Об этом сообщили в Минобороны. "В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 марта 2023 г. № 220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тыс. человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев должны освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность. Перед отправкой к местам прохождения службы все призывники были обеспечены повседневной одеждой, банковскими и персональными картами и несессерами.Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 новобранцев, а в спортивные роты – около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта.Система контроля за ходом призыва россиян и работа прямых телефонных линий была организована Главным организационно-мобилизационным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ."При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва, а также дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации", - указали в Минобороны.В Крыму и Севастополе призыв военнослужащих начался 1 апреля. Ранее военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым заявлял, что в Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах.Сейчас призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять до 21 года, а предельный призывной возраст — до 30 лет. В случае если депутаты поддержат законопроект об увеличении призывного возраста, то в 2024 году он составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет. В 2026 году военкоматы уже будут ждать россиян в возрасте от 21 года и старше.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенний призыв: репортаж из главного военкомата КрымаКогда и куда отправят служить "весенних" призывниковЗачем в России нужно менять призывной возраст – мнение

https://crimea.ria.ru/20230417/alternativnaya-sluzhba-v-armii-rossii-chto-eto-i-kto-imeet-na-nee-pravo-1128219205.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, призыв в вс россии, армия и флот, новости, общество, вооруженные силы россии