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Когда и куда отправят служить "весенних" призывников - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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Когда и куда отправят служить "весенних" призывников
Когда и куда отправят служить "весенних" призывников - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Когда и куда отправят служить "весенних" призывников
В рамках проведения весенней призывной кампании в России более 50 тысяч человек уже прибыли в военные комиссариаты, из них приняты на военную службу 21 тысяча... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T11:07
2023-04-15T11:11
россия
призыв в вс россии
армия и флот
единый реестре военнообязанных
общество
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В рамках проведения весенней призывной кампании в России более 50 тысяч человек уже прибыли в военные комиссариаты, из них приняты на военную службу 21 тысяча россиян. Об этом сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ полковник Андрей Бирюков.Весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года, напомнил он. По данным Бирюкова, оповещения о необходимости пройти срочную службу получили 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыли в военные комиссариаты. При этом отсрочку получили 29 тысяч россиян, призваны на службу 21 тысячи молодых людей.При этом Бирюков подчеркнул, что "веерных" рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет, все существующие отсрочки действуют в полном объеме. Он пояснил, что единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами."Теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета, появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений, граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале государственных услуг. Таким образом, приходить, как ранее, в обязательном порядке, в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов, уже нет никакой необходимости", - заключил полковник Андрей Бирюков.Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.Что такое единый реестр военнообязанных и зачем он нужен – читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое единый реестр военнообязанных и зачем он нужен - СПРАВКАЗапрет на выезд военнообязанных: как это изменит ситуацию в странеКогда в России запустят реестр военнообязанных
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РИА Новости Крым
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россия, призыв в вс россии, армия и флот, единый реестре военнообязанных, общество, министерство обороны рф, новости
Когда и куда отправят служить "весенних" призывников

Полковник Бирюков: 21 тысяча участников весеннего призыва отправятся на службу 20 апреля

11:07 15.04.2023 (обновлено: 11:11 15.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Отправка призывников из Крыма на службу в армию
 Отправка призывников из Крыма на службу в армию - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В рамках проведения весенней призывной кампании в России более 50 тысяч человек уже прибыли в военные комиссариаты, из них приняты на военную службу 21 тысяча россиян. Об этом сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ полковник Андрей Бирюков.
Весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года, напомнил он. По данным Бирюкова, оповещения о необходимости пройти срочную службу получили 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыли в военные комиссариаты. При этом отсрочку получили 29 тысяч россиян, призваны на службу 21 тысячи молодых людей.
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"С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - уточнил полковник в обращении, размещенном в Telegram-канале Минобороны.
При этом Бирюков подчеркнул, что "веерных" рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет, все существующие отсрочки действуют в полном объеме. Он пояснил, что единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами.
"Теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета, появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений, граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале государственных услуг. Таким образом, приходить, как ранее, в обязательном порядке, в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов, уже нет никакой необходимости", - заключил полковник Андрей Бирюков.
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