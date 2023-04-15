https://crimea.ria.ru/20230415/kogda-i-kuda-otpravyat-sluzhit-vesennikh-prizyvnikov-1128193278.html

Когда и куда отправят служить "весенних" призывников

Когда и куда отправят служить "весенних" призывников - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Когда и куда отправят служить "весенних" призывников

В рамках проведения весенней призывной кампании в России более 50 тысяч человек уже прибыли в военные комиссариаты, из них приняты на военную службу 21 тысяча... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T11:07

2023-04-15T11:07

2023-04-15T11:11

россия

призыв в вс россии

армия и флот

единый реестре военнообязанных

общество

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111675/50/1116755003_0:126:5118:3005_1920x0_80_0_0_68b02c6c7535166cc673746ee9bdd16c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В рамках проведения весенней призывной кампании в России более 50 тысяч человек уже прибыли в военные комиссариаты, из них приняты на военную службу 21 тысяча россиян. Об этом сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ полковник Андрей Бирюков.Весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года, напомнил он. По данным Бирюкова, оповещения о необходимости пройти срочную службу получили 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыли в военные комиссариаты. При этом отсрочку получили 29 тысяч россиян, призваны на службу 21 тысячи молодых людей.При этом Бирюков подчеркнул, что "веерных" рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет, все существующие отсрочки действуют в полном объеме. Он пояснил, что единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами."Теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета, появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений, граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале государственных услуг. Таким образом, приходить, как ранее, в обязательном порядке, в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов, уже нет никакой необходимости", - заключил полковник Андрей Бирюков.Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.Что такое единый реестр военнообязанных и зачем он нужен – читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое единый реестр военнообязанных и зачем он нужен - СПРАВКАЗапрет на выезд военнообязанных: как это изменит ситуацию в странеКогда в России запустят реестр военнообязанных

https://crimea.ria.ru/20230330/prizovut-147-tysyach-putin-podpisal-ukaz-o-vesennem-prizyve-1127888023.html

https://crimea.ria.ru/20230414/vesenniy-prizyv-v-krymu-kuda-otpravyat-sluzhit-srochnikov-1128181528.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, призыв в вс россии, армия и флот, единый реестре военнообязанных, общество, министерство обороны рф, новости