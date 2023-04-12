https://crimea.ria.ru/20230412/kogda-v-rossii-zapustyat-reestr-voennoobyazannykh-1128128535.html

Когда в России запустят реестр военнообязанных

Когда в России запустят реестр военнообязанных - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Когда в России запустят реестр военнообязанных

Реестр военнообязанных в России запустят в работу в течение нескольких месяцев. Об этом говорится в публикации главы Минцифры Максута Шадаева в одном из... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T10:37

2023-04-12T10:37

2023-04-12T10:37

россия

призыв в вс россии

армия и флот

максут шадаев

минцифры рф

общество

закон и право

реестр военнообязанных

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125498285_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7d97c01eca5879f0ef8020267cd32245.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Реестр военнообязанных в России запустят в работу в течение нескольких месяцев. Об этом говорится в публикации главы Минцифры Максута Шадаева в одном из Telegram-чатов IT-отрасли, пишет РИА Новости.Всех пересчитают к осениНакануне депутаты Госдумы приняли закон о формировании единого реестра военнообязанных и введении в стране системы электронных повесток. Документ будет рассмотрен в среду, 12 апреля, на заседании Совфеда.По мнению руководителя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, когда в стране появится единая база данных мобилизационных ресурсов, это позволит свести к минимуму число вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета. Более того, благодаря такому реестру система учета станет прозрачной, все сведенья в ней актуализируются. Помимо этого, первичная постановка на учет или зачиcление в запас будет проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного. Однако это не касается прохождения медкомиссии и профотбора – пройти их необходимо только явившись лично в военкомат.Повестки в электронном виде будут дублировать бумажные, считать врученными их будут с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. В случае, если человек решит проигнорировать повестку и не явится в военкомат в течение 20 дней, ему запретят выезжать за рубеж и садиться за руль автомобиля, также есть предложение ввести табу на сделки с недвижимостью и оформление кредитов.Поправки не связаны с законодательствомКак объяснил Максут Шадаев, внесение изменений в законодательство о военном учете не связано с планами по возобновлению мобилизации.Кроме того, глава Минцифры напомнил, что минувшей осенью немало людей ощутили на себе "несовершенство системы воинского учета и призыва", по этой причине имеющуюся систему "нужно улучшать" и "оптимизировать".Читайте также на РИА Новости Крым:Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил АзаровВ России создадут единую информационную базу воинского учетаВ Киеве не исключили новой волны мобилизации

https://crimea.ria.ru/20230411/zhdat-li-novoy-volny-mobilizatsii-v-rossii--otvet-gosdumy-1128108674.html

https://crimea.ria.ru/20230331/minoborony-vpervye-razoshlet-prizyvnikam-elektronnye-povestki-1127897703.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, призыв в вс россии, армия и флот, максут шадаев, минцифры рф, общество, закон и право, реестр военнообязанных