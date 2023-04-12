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Когда в России запустят реестр военнообязанных - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Когда в России запустят реестр военнообязанных
Когда в России запустят реестр военнообязанных - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Когда в России запустят реестр военнообязанных
Реестр военнообязанных в России запустят в работу в течение нескольких месяцев. Об этом говорится в публикации главы Минцифры Максута Шадаева в одном из... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T10:37
2023-04-12T10:37
россия
призыв в вс россии
армия и флот
максут шадаев
минцифры рф
общество
закон и право
реестр военнообязанных
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Реестр военнообязанных в России запустят в работу в течение нескольких месяцев. Об этом говорится в публикации главы Минцифры Максута Шадаева в одном из Telegram-чатов IT-отрасли, пишет РИА Новости.Всех пересчитают к осениНакануне депутаты Госдумы приняли закон о формировании единого реестра военнообязанных и введении в стране системы электронных повесток. Документ будет рассмотрен в среду, 12 апреля, на заседании Совфеда.По мнению руководителя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, когда в стране появится единая база данных мобилизационных ресурсов, это позволит свести к минимуму число вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета. Более того, благодаря такому реестру система учета станет прозрачной, все сведенья в ней актуализируются. Помимо этого, первичная постановка на учет или зачиcление в запас будет проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного. Однако это не касается прохождения медкомиссии и профотбора – пройти их необходимо только явившись лично в военкомат.Повестки в электронном виде будут дублировать бумажные, считать врученными их будут с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. В случае, если человек решит проигнорировать повестку и не явится в военкомат в течение 20 дней, ему запретят выезжать за рубеж и садиться за руль автомобиля, также есть предложение ввести табу на сделки с недвижимостью и оформление кредитов.Поправки не связаны с законодательствомКак объяснил Максут Шадаев, внесение изменений в законодательство о военном учете не связано с планами по возобновлению мобилизации.Кроме того, глава Минцифры напомнил, что минувшей осенью немало людей ощутили на себе "несовершенство системы воинского учета и призыва", по этой причине имеющуюся систему "нужно улучшать" и "оптимизировать".Читайте также на РИА Новости Крым:Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил АзаровВ России создадут единую информационную базу воинского учетаВ Киеве не исключили новой волны мобилизации
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россия, призыв в вс россии, армия и флот, максут шадаев, минцифры рф, общество, закон и право, реестр военнообязанных
Когда в России запустят реестр военнообязанных

Глава Минцифры Шадаев: реестр военнообязанных могут запустить к осеннему призыву

10:37 12.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Реестр военнообязанных в России запустят в работу в течение нескольких месяцев. Об этом говорится в публикации главы Минцифры Максута Шадаева в одном из Telegram-чатов IT-отрасли, пишет РИА Новости.

Всех пересчитают к осени

"Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", — сообщил он.
Накануне депутаты Госдумы приняли закон о формировании единого реестра военнообязанных и введении в стране системы электронных повесток. Документ будет рассмотрен в среду, 12 апреля, на заседании Совфеда.
По мнению руководителя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, когда в стране появится единая база данных мобилизационных ресурсов, это позволит свести к минимуму число вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета. Более того, благодаря такому реестру система учета станет прозрачной, все сведенья в ней актуализируются. Помимо этого, первичная постановка на учет или зачиcление в запас будет проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного. Однако это не касается прохождения медкомиссии и профотбора – пройти их необходимо только явившись лично в военкомат.
Повестки в электронном виде будут дублировать бумажные, считать врученными их будут с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. В случае, если человек решит проигнорировать повестку и не явится в военкомат в течение 20 дней, ему запретят выезжать за рубеж и садиться за руль автомобиля, также есть предложение ввести табу на сделки с недвижимостью и оформление кредитов.
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Поправки не связаны с законодательством

Как объяснил Максут Шадаев, внесение изменений в законодательство о военном учете не связано с планами по возобновлению мобилизации.
"Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах", - объяснил он и добавил, что во многих областях страны сейчас идет активная реклама именно военной службы по контракту.
Кроме того, глава Минцифры напомнил, что минувшей осенью немало людей ощутили на себе "несовершенство системы воинского учета и призыва", по этой причине имеющуюся систему "нужно улучшать" и "оптимизировать".
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