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Кто и как может заключить контракт с МО – ответ военного комиссара - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Кто и как может заключить контракт с МО – ответ военного комиссара
Кто и как может заключить контракт с МО – ответ военного комиссара - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Кто и как может заключить контракт с МО – ответ военного комиссара
Для поступления на военную службу по контракту необходимо пройти медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, иметь хорошую... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T18:56
2023-07-20T18:56
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
военкомат
евгений машуков
служба по контракту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Для поступления на военную службу по контракту необходимо пройти медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, иметь хорошую физическую подготовку и не иметь судимости за совершение тяжких преступлений. Стать контрактником может даже молодой человек, едва закончивший школу или колледж. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал военный комиссар Республики Крым, полковник Евгений Машуков.Пойти на службу можно после 11 класса"Право заключить контракт с МО имеют не только граждане, пребывающие в запасе, но еще и призывники. И с недавнего времени, вне зависимости от уровня образования, то есть, любой гражданин, который закончил 11 классов", - отметил Машуков.По его словам, для того, чтобы связать свою судьбу с ВС РФ, человеку необходимо прибыть в военный комиссариат, пройти медицинское освидетельствование, психологические тесты и явиться в пункт отбора граждан на военную службу по контракту. С собой иметь паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву.Иностранные граждане также могут заключить контакт с Минобороны РФ на прохождение военной службы. Более того, "теперь с первого дня заключения контракта члены семьи иностранного гражданина, а также он сам, имеет право получить гражданство РФ по упрощенной схеме, разъяснил Машуков.Кроме того, срочники имеют право заключить контракт с Министерством обороны о прохождении военной службы по контракту уже после трех месяцев прохождения военной службы по призыву, отметил он.Какие преимущества дает служба по контрактуПосле заключения контракта с Министерством обороны у граждан повышается денежное довольствие, появляется ряд прав не некоторые льготы, к числу которых относится военная ипотека, отпуска, социальная поддержка членов семей, уход на пенсию после 20 лет пребывания на военной службе, а также карьерный рост - при желании можно поступить в высшее военное училище и стать офицером, перечислил Машуков.Военный комиссар обозначил, что размер зарплаты контрактников - порядка 40 тысяч рублей, также они могут получать выплаты по указу президента и от главы субъекта.И уточнил, что с 1 января в Крыму желающих поступить на контракт насчитали больше полутора тысяч граждан.Ранее сообщалось, что в России завершился весенний призыв на военную службу 2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев.Для прохождения срочной военной службы из Крыма были призваны 2,5 тысяч новобранцев. Военнослужащие по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.Сейчас призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять до 21 года, а предельный призывной возраст — до 30 лет.В случае если депутаты поддержат законопроект об увеличении призывного возраста, то в 2024 году он составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет. В 2026 году военкоматы уже будут ждать россиян в возрасте от 21 года и старше.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенний призыв: репортаж из главного военкомата КрымаАльтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее правоЧисленность вооруженных сил нужно довести до 1,5 млн военных — Шойгу
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, военкомат, евгений машуков, служба по контракту
Кто и как может заключить контракт с МО – ответ военного комиссара

Машуков: право заключить контракта с МО имеют пребывающие в запасе и призывники

18:56 20.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
Весенний призыв - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Для поступления на военную службу по контракту необходимо пройти медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, иметь хорошую физическую подготовку и не иметь судимости за совершение тяжких преступлений. Стать контрактником может даже молодой человек, едва закончивший школу или колледж. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал военный комиссар Республики Крым, полковник Евгений Машуков.

Пойти на службу можно после 11 класса

"Право заключить контракт с МО имеют не только граждане, пребывающие в запасе, но еще и призывники. И с недавнего времени, вне зависимости от уровня образования, то есть, любой гражданин, который закончил 11 классов", - отметил Машуков.
По его словам, для того, чтобы связать свою судьбу с ВС РФ, человеку необходимо прибыть в военный комиссариат, пройти медицинское освидетельствование, психологические тесты и явиться в пункт отбора граждан на военную службу по контракту. С собой иметь паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву.
"Для поступления на военную службу по контракту необходима хорошая физическая подготовка, медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор и отсутствие судимости за совершение тяжких преступлений", - уточнил военный комиссар.
Иностранные граждане также могут заключить контакт с Минобороны РФ на прохождение военной службы. Более того, "теперь с первого дня заключения контракта члены семьи иностранного гражданина, а также он сам, имеет право получить гражданство РФ по упрощенной схеме, разъяснил Машуков.
Кроме того, срочники имеют право заключить контракт с Министерством обороны о прохождении военной службы по контракту уже после трех месяцев прохождения военной службы по призыву, отметил он.

Какие преимущества дает служба по контракту

После заключения контракта с Министерством обороны у граждан повышается денежное довольствие, появляется ряд прав не некоторые льготы, к числу которых относится военная ипотека, отпуска, социальная поддержка членов семей, уход на пенсию после 20 лет пребывания на военной службе, а также карьерный рост - при желании можно поступить в высшее военное училище и стать офицером, перечислил Машуков.
Военный комиссар обозначил, что размер зарплаты контрактников - порядка 40 тысяч рублей, также они могут получать выплаты по указу президента и от главы субъекта.
"Сейчас граждане, которые заключают контакт на прохождение военной службы, получают еще и выплату по указу президента в размере 195 тысяч рублей. Также существует региональная выплата от главы Республики Крым в размере 200 тысяч рублей. На эту выплату имеют право все граждане, которые заключают первый контракт о прохождении военной службы", - рассказал Машуков.
И уточнил, что с 1 января в Крыму желающих поступить на контракт насчитали больше полутора тысяч граждан.
Ранее сообщалось, что в России завершился весенний призыв на военную службу 2023 года. Всего служить в Вооруженные силы РФ направлено 147 тысяч новобранцев.
Для прохождения срочной военной службы из Крыма были призваны 2,5 тысяч новобранцев. Военнослужащие по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.
Сейчас призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять до 21 года, а предельный призывной возраст — до 30 лет.
В случае если депутаты поддержат законопроект об увеличении призывного возраста, то в 2024 году он составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет. В 2026 году военкоматы уже будут ждать россиян в возрасте от 21 года и старше.
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