https://crimea.ria.ru/20230830/ulitsa-imeni-geroya-svo-boychevskogo-poyavitsya-v-kerchi-1131050919.html

Улица имени героя СВО Бойчевского появится в Керчи

Улица имени героя СВО Бойчевского появится в Керчи - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Улица имени героя СВО Бойчевского появится в Керчи

Одна из улиц микрорайона Аджмимушкай в Керчи будет носить имя Кирилла Бойчевского, который погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T17:17

2023-08-30T17:17

2023-08-30T17:17

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памятники героям сво в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Одна из улиц микрорайона Аджмимушкай в Керчи будет носить имя Кирилла Бойчевского, который погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Кирилл был призван в ряды Вооруженный сил РФ в октябре 2022 года по частичной мобилизации и выполнял боевые задачи в зоне СВО на территории Херсонской области.Во время оказания помощи своим боевым товарищам он был ранен. Бойчевского доставили в госпиталь, но спасти молодого человека не удалось."Все ребята, отдавшие свои жизни за мирное небо, для нас настоящие герои. И наш долг – увековечить их память", – подчеркнул Брусаков.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОПутин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своим

https://crimea.ria.ru/20230410/druzya-pogibshego-geroya-shvedovicha-ne-privyknu-govorit-pro-kirilla-byl-1128100601.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, общество, святослав брусаков, новости крыма, памятники героям сво в крыму