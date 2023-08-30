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Улица имени героя СВО Бойчевского появится в Керчи
Улица имени героя СВО Бойчевского появится в Керчи - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Улица имени героя СВО Бойчевского появится в Керчи
Одна из улиц микрорайона Аджмимушкай в Керчи будет носить имя Кирилла Бойчевского, который погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T17:17
2023-08-30T17:17
2023-08-30T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Одна из улиц микрорайона Аджмимушкай в Керчи будет носить имя Кирилла Бойчевского, который погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Кирилл был призван в ряды Вооруженный сил РФ в октябре 2022 года по частичной мобилизации и выполнял боевые задачи в зоне СВО на территории Херсонской области.Во время оказания помощи своим боевым товарищам он был ранен. Бойчевского доставили в госпиталь, но спасти молодого человека не удалось."Все ребята, отдавшие свои жизни за мирное небо, для нас настоящие герои. И наш долг – увековечить их память", – подчеркнул Брусаков.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОПутин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своим
https://crimea.ria.ru/20230410/druzya-pogibshego-geroya-shvedovicha-ne-privyknu-govorit-pro-kirilla-byl-1128100601.html
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крым, керчь, общество, святослав брусаков, новости крыма, памятники героям сво в крыму
Улица имени героя СВО Бойчевского появится в Керчи
Одна из улиц Аджимушкая в Керчи будет носить имя героя СВО Кирилла Бойчевского