https://crimea.ria.ru/20240221/pamyat-o-pogibshikh-v-khode-spetsoperatsii-studentakh-uvekovechili-v-kfu--1135125458.html

Память о погибших в ходе спецоперации студентах увековечили в КФУ

Память о погибших в ходе спецоперации студентах увековечили в КФУ - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Память о погибших в ходе спецоперации студентах увековечили в КФУ

Память о студентах КФУ им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в документальном фильме "И что положено кому,... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T14:32

2024-02-21T14:32

2024-02-21T14:32

кфу (крымский федеральный университет)

сергей юрченко

крым

новости крыма

память

добровольцы

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Память о студентах КФУ им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в документальном фильме "И что положено кому, пусть каждый совершит", который был снят студентами и преподавателями вуза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый проректор, проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Юрченко.Сотрудники "продумывают" и другие "формы, которые будут увековечивать память о людях, отдавших жизнь за Отечество, уточнил он.Кроме фильма, пресс-служба вуза "систематически рассылает материалы о тех людях, которые участвуют в спецоперации, добавил гость пресс-центра.История о том, какое участие в СВО принимает КФУ им. В. И. Вернадского, легла в основу документального фильма "И что положено кому, пусть каждый совершит". В картине повествуется о студентах, которые добровольцами ушли служить в зону СВО, в гуманитарных миссиях, в направлениях подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса – пулеметчиков, мотострелков, артиллеристов, военных медиков.Премьерный показ документального фильма, который позже появится на официальном сайте университета, состоится в четверг, 22 февраля, в актовом зале одного из корпусов вуза, по адресу, ул. Ялтинская, 20. Начало в 11:30, уточнили создатели документальной ленты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки РоссииИ для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииКрымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), сергей юрченко, крым, новости крыма, память, добровольцы, общество