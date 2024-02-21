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Память о погибших в ходе спецоперации студентах увековечили в КФУ - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Память о погибших в ходе спецоперации студентах увековечили в КФУ
Память о погибших в ходе спецоперации студентах увековечили в КФУ - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Память о погибших в ходе спецоперации студентах увековечили в КФУ
Память о студентах КФУ им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в документальном фильме "И что положено кому,... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T14:32
2024-02-21T14:32
кфу (крымский федеральный университет)
сергей юрченко
крым
новости крыма
память
добровольцы
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Память о студентах КФУ им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в документальном фильме "И что положено кому, пусть каждый совершит", который был снят студентами и преподавателями вуза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый проректор, проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Юрченко.Сотрудники "продумывают" и другие "формы, которые будут увековечивать память о людях, отдавших жизнь за Отечество, уточнил он.Кроме фильма, пресс-служба вуза "систематически рассылает материалы о тех людях, которые участвуют в спецоперации, добавил гость пресс-центра.История о том, какое участие в СВО принимает КФУ им. В. И. Вернадского, легла в основу документального фильма "И что положено кому, пусть каждый совершит". В картине повествуется о студентах, которые добровольцами ушли служить в зону СВО, в гуманитарных миссиях, в направлениях подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса – пулеметчиков, мотострелков, артиллеристов, военных медиков.Премьерный показ документального фильма, который позже появится на официальном сайте университета, состоится в четверг, 22 февраля, в актовом зале одного из корпусов вуза, по адресу, ул. Ялтинская, 20. Начало в 11:30, уточнили создатели документальной ленты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки РоссииИ для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииКрымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей
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РИА Новости Крым
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кфу (крымский федеральный университет), сергей юрченко, крым, новости крыма, память, добровольцы, общество
Память о погибших в ходе спецоперации студентах увековечили в КФУ

Память о погибших в ходе спецоперафии студентах КФУ увековечили в документальном фильме

14:32 21.02.2024
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоКрымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Память о студентах КФУ им. В.И. Вернадского, погибших в ходе проведения специальной военной операции, увековечена в документальном фильме "И что положено кому, пусть каждый совершит", который был снят студентами и преподавателями вуза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый проректор, проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Юрченко.
Сотрудники "продумывают" и другие "формы, которые будут увековечивать память о людях, отдавших жизнь за Отечество, уточнил он.

"Студенты КФУ выполняют свой долг согласно законодательству Российской Федерации. Четыре человека, к сожалению, погибли. Их память будет увековечена. Одна из форм – это фильм "Что положено кому, пусть каждый совершит". Важно помнить о людях, которые нас с вами защищают. Это наши соотечественники, наши студенты и преподаватели", – сказал Юрченко, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.

Кроме фильма, пресс-служба вуза "систематически рассылает материалы о тех людях, которые участвуют в спецоперации, добавил гость пресс-центра.
История о том, какое участие в СВО принимает КФУ им. В. И. Вернадского, легла в основу документального фильма "И что положено кому, пусть каждый совершит". В картине повествуется о студентах, которые добровольцами ушли служить в зону СВО, в гуманитарных миссиях, в направлениях подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса – пулеметчиков, мотострелков, артиллеристов, военных медиков.
Премьерный показ документального фильма, который позже появится на официальном сайте университета, состоится в четверг, 22 февраля, в актовом зале одного из корпусов вуза, по адресу, ул. Ялтинская, 20. Начало в 11:30, уточнили создатели документальной ленты.
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КФУ (Крымский федеральный университет)Сергей ЮрченкоКрымНовости КрымаПамятьДобровольцыОбщество
 
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