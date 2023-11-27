https://crimea.ria.ru/20231127/uragan-otklyuchil-otoplenie-i-razrushil-naberezhnye-v-bolshoy-yalte-1133089429.html
Ураган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте
Ураган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Ураган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте
В Большой Ялте из-за непогоды повреждены кровли нескольких зданий, и нет отопления в жилых районах. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T08:39
2023-11-27T08:39
2023-11-27T09:48
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133088316_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_a0046c42f10f2f2400e388efd0192023.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Большой Ялте из-за непогоды повреждены кровли нескольких зданий, и нет отопления в жилых районах. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. Кроме того, отмечает мэр, в настоящий момент устраняют перебои с электричеством на улицах Большевистской, Тимирязева, Халтурина, Горького, Таврической, Красноармейской, Кирова, в поселках Симеизе, Алупке, Стройгородке, Горном, Гаспре. Также пострадали набережные поселков, входящих в ялтинский городской округ. На некоторых дорогах наблюдается наледь, дорога от Ливадии до Кацивели обработана солевым раствором. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, из-за сильного шторма в грузовом порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке >>Ураган пришел в Крым вечером 26 ноября и не успокаивается. В городах и селах множество оборванных проводов, затопленных домов и поваленных деревьев. Особенно пострадал запад полуострова.Ветер в некоторых районах достигает скорости 40 метров в секунду, он валит деревья и сносит крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остаются тысячи человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой пять сел без света и разрушенные набережныеБолее 200 человек эвакуировали из опасных зон в Евпатории Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами
https://crimea.ria.ru/20231127/novyy-udar-uragana-prognoziruyut-v-krymu--1133085420.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133088316_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f9b48f6696f374d892ee93d6aafa2d7d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Ураган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте
В Ялте из-за ураганного ветра и шторма без отопления остаются четыре улицы
08:39 27.11.2023 (обновлено: 09:48 27.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Большой Ялте из-за непогоды повреждены кровли нескольких зданий, и нет отопления в жилых районах. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"По линии ЕДДС поступило 309 обращений. Отсутствует отопление в домах по ул. Теплая Балка, Мухина, Игнатенко, Халтурина. Повреждены кровли в Гурзуфе на ул. Строителей (ветром сорвало 4 листа), на ул. Кирова (нежилое здание), школы N8 (частично сорвало железо)", - написала она в своем Telegram-канале.
Кроме того, отмечает мэр, в настоящий момент устраняют перебои с электричеством на улицах Большевистской, Тимирязева, Халтурина, Горького, Таврической, Красноармейской, Кирова, в поселках Симеизе, Алупке, Стройгородке, Горном, Гаспре.
Также пострадали набережные поселков, входящих в ялтинский городской округ.
На некоторых дорогах наблюдается наледь, дорога от Ливадии до Кацивели обработана солевым раствором.
"Непогода еще не отступила, но ветер и волны на море стихают. Все службы города в работе", - пишет Павленко.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, из-за сильного шторма в грузовом порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа
.
Ураган пришел в Крым вечером 26 ноября и не успокаивается. В городах и селах множество оборванных проводов, затопленных домов и поваленных деревьев. Особенно пострадал запад полуострова.
Ветер в некоторых районах достигает скорости 40 метров в секунду, он валит деревья и сносит крыши, штормовые волны подтапливают
дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остаются тысячи человек.
Читайте также на РИА Новости Крым: