https://crimea.ria.ru/20231127/uragan-otklyuchil-otoplenie-i-razrushil-naberezhnye-v-bolshoy-yalte-1133089429.html

Ураган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте

Ураган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Ураган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте

В Большой Ялте из-за непогоды повреждены кровли нескольких зданий, и нет отопления в жилых районах. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T08:39

2023-11-27T08:39

2023-11-27T09:48

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Большой Ялте из-за непогоды повреждены кровли нескольких зданий, и нет отопления в жилых районах. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. Кроме того, отмечает мэр, в настоящий момент устраняют перебои с электричеством на улицах Большевистской, Тимирязева, Халтурина, Горького, Таврической, Красноармейской, Кирова, в поселках Симеизе, Алупке, Стройгородке, Горном, Гаспре. Также пострадали набережные поселков, входящих в ялтинский городской округ. На некоторых дорогах наблюдается наледь, дорога от Ливадии до Кацивели обработана солевым раствором. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, из-за сильного шторма в грузовом порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке >>Ураган пришел в Крым вечером 26 ноября и не успокаивается. В городах и селах множество оборванных проводов, затопленных домов и поваленных деревьев. Особенно пострадал запад полуострова.Ветер в некоторых районах достигает скорости 40 метров в секунду, он валит деревья и сносит крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остаются тысячи человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой пять сел без света и разрушенные набережныеБолее 200 человек эвакуировали из опасных зон в Евпатории Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами

https://crimea.ria.ru/20231127/novyy-udar-uragana-prognoziruyut-v-krymu--1133085420.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года