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Ураган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Ураган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте
Ураган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Ураган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте
В Большой Ялте из-за непогоды повреждены кровли нескольких зданий, и нет отопления в жилых районах. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T08:39
2023-11-27T09:48
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Большой Ялте из-за непогоды повреждены кровли нескольких зданий, и нет отопления в жилых районах. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. Кроме того, отмечает мэр, в настоящий момент устраняют перебои с электричеством на улицах Большевистской, Тимирязева, Халтурина, Горького, Таврической, Красноармейской, Кирова, в поселках Симеизе, Алупке, Стройгородке, Горном, Гаспре. Также пострадали набережные поселков, входящих в ялтинский городской округ. На некоторых дорогах наблюдается наледь, дорога от Ливадии до Кацивели обработана солевым раствором. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, из-за сильного шторма в грузовом порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке &gt;&gt;Ураган пришел в Крым вечером 26 ноября и не успокаивается. В городах и селах множество оборванных проводов, затопленных домов и поваленных деревьев. Особенно пострадал запад полуострова.Ветер в некоторых районах достигает скорости 40 метров в секунду, он валит деревья и сносит крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остаются тысячи человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой пять сел без света и разрушенные набережныеБолее 200 человек эвакуировали из опасных зон в Евпатории Людей с заснеженной трассы Симферополь – Ялта эвакуируют автобусами
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Ураган отключил отопление и разрушил набережные в Большой Ялте

В Ялте из-за ураганного ветра и шторма без отопления остаются четыре улицы

08:39 27.11.2023 (обновлено: 09:48 27.11.2023)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПоследствия шторма в Ялте
Последствия шторма в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Большой Ялте из-за непогоды повреждены кровли нескольких зданий, и нет отопления в жилых районах. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"По линии ЕДДС поступило 309 обращений. Отсутствует отопление в домах по ул. Теплая Балка, Мухина, Игнатенко, Халтурина. Повреждены кровли в Гурзуфе на ул. Строителей (ветром сорвало 4 листа), на ул. Кирова (нежилое здание), школы N8 (частично сорвало железо)", - написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, отмечает мэр, в настоящий момент устраняют перебои с электричеством на улицах Большевистской, Тимирязева, Халтурина, Горького, Таврической, Красноармейской, Кирова, в поселках Симеизе, Алупке, Стройгородке, Горном, Гаспре.
Также пострадали набережные поселков, входящих в ялтинский городской округ.
На некоторых дорогах наблюдается наледь, дорога от Ливадии до Кацивели обработана солевым раствором.
"Непогода еще не отступила, но ветер и волны на море стихают. Все службы города в работе", - пишет Павленко.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, из-за сильного шторма в грузовом порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по сслыке >>
Ураган пришел в Крым вечером 26 ноября и не успокаивается. В городах и селах множество оборванных проводов, затопленных домов и поваленных деревьев. Особенно пострадал запад полуострова.
Ветер в некоторых районах достигает скорости 40 метров в секунду, он валит деревья и сносит крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, без электроэнергии из-за штормовой погоды остаются тысячи человек.
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