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В Крыму 236 бригад ликвидируют аварии на электросетях - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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В Крыму 236 бригад ликвидируют аварии на электросетях
В Крыму 236 бригад ликвидируют аварии на электросетях - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В Крыму 236 бригад ликвидируют аварии на электросетях
В Крыму 236 ремонтных бригад ликвидируют аварии на электросетях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T15:14
2023-11-27T15:15
сергей аксенов
отключение электроэнергии в крыму
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 236 ремонтных бригад ликвидируют аварии на электросетях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Больше всего пострадали от непогоды Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы. По информации МЧС республики, на номер 112 поступили более 5,5 тысяч вызов. Большинство – по вопросам отсутствия электроэнергии, падения деревьев, крыш.Как сообщалось, в наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС. Зафиксировано более 500 поваленных деревьев, подтоплено 93 частных дома. Проведена эвакуация людей в пункты временного размещения. Всего вывезено из опасных мест 285 человек.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму введен режим ЧС в ряде регионовОдин человек погиб во время урагана в КрымуКогда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сергей аксенов, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, происшествия, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, гуп рк "крымэнерго"
В Крыму 236 бригад ликвидируют аварии на электросетях

В Крыму 236 бригад ликвидируют аварии на электросетях – Аксенов

15:14 27.11.2023 (обновлено: 15:15 27.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 236 ремонтных бригад ликвидируют аварии на электросетях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На данный момент количество ремонтных бригад по восстановлению электросетей на территории Республики Крым увеличено до 236. Из них 183 – специалисты "Крымэнерго", дополнительно в муниципалитетах удалось мобилизовать более 50 бригад. Ситуация контролируется, работы по устранению повреждений идут согласно графику и будут продолжены", - написал он в своем Telegram-канале.
Больше всего пострадали от непогоды Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы. По информации МЧС республики, на номер 112 поступили более 5,5 тысяч вызов. Большинство – по вопросам отсутствия электроэнергии, падения деревьев, крыш.
Как сообщалось, в наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС. Зафиксировано более 500 поваленных деревьев, подтоплено 93 частных дома. Проведена эвакуация людей в пункты временного размещения. Всего вывезено из опасных мест 285 человек.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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