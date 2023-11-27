https://crimea.ria.ru/20231127/v-krymu-236-brigad-likvidiruyut-avarii-na-elektrosetyakh-1133117904.html

В Крыму 236 бригад ликвидируют аварии на электросетях

В Крыму 236 бригад ликвидируют аварии на электросетях - РИА Новости Крым, 27.11.2023

В Крыму 236 бригад ликвидируют аварии на электросетях

В Крыму 236 ремонтных бригад ликвидируют аварии на электросетях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T15:14

2023-11-27T15:14

2023-11-27T15:15

сергей аксенов

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

происшествия

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 236 ремонтных бригад ликвидируют аварии на электросетях. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Больше всего пострадали от непогоды Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский районы. По информации МЧС республики, на номер 112 поступили более 5,5 тысяч вызов. Большинство – по вопросам отсутствия электроэнергии, падения деревьев, крыш.Как сообщалось, в наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС. Зафиксировано более 500 поваленных деревьев, подтоплено 93 частных дома. Проведена эвакуация людей в пункты временного размещения. Всего вывезено из опасных мест 285 человек.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму введен режим ЧС в ряде регионовОдин человек погиб во время урагана в КрымуКогда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – Аксенов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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