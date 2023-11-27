https://crimea.ria.ru/20231127/chast-simferopolya-ostaetsya-bez-sveta-iz-za-shtorma---operativnye-dannye-1133117594.html

Часть Симферополя остается без света из-за шторма - оперативные данные

Часть Симферополя остается без света из-за шторма - оперативные данные - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Часть Симферополя остается без света из-за шторма - оперативные данные

Стихия повалила деревья и обесточила часть Симферополя, пока подача электроэнергии восстановлена не везде. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T15:10

2023-11-27T15:10

2023-11-27T15:16

радио "спутник в крыму"

симферополь

михаил афанасьев

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Стихия повалила деревья и обесточила часть Симферополя, пока подача электроэнергии восстановлена не везде. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.Также, по его словам, стихия повалила в городе более сотни деревьев, около сорока из них к этому моменту вывезено. Основные последствия непогоды городские власти рассчитывают ликвидировать до конца дня. Восстановление энергообеспечения по ряду адресов может продлиться немного дольше. По всем вопросам жителям Симферополя рекомендуют обращаться в Единую диспетчерскую службу, также сообщения можно оставить в комментариях на официальных страницах главы администрации города в социальных сетях.Ранее сообщалось, что в Крыму стихия обесточила дома 500 тысяч абонентов. Также из-за непогоды в Крыму возникли перебои с мобильной связью и интернетом. Всего на юге России вследствие разгула стихии без электроснабжения остались 1,9 млн человек. Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность. В понедельник на полуострове также ожидается ураганный ветер 35-40 м/с и сильные дожди со снегом. Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от стихии в Крыму растетВ Крыму запустили движение по двум ранее перекрытым из-за шторма дорогамНет света, тепла, воды и связи: новые регионы РФ страдают из-за стихии

симферополь

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