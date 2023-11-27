Часть Симферополя остается без света из-за шторма - оперативные данные
Стихия обесточила часть Крымской столицы - мэр Афанасьев
15:10 27.11.2023 (обновлено: 15:16 27.11.2023)
© РИА Новости КрымРемонт линий электропередачи в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Стихия повалила деревья и обесточила часть Симферополя, пока подача электроэнергии восстановлена не везде. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"Оперативная ситуация стабильная. Все последствия непогоды устраняют в режиме повышенной готовности. Остается напряженная ситуация по свету. Есть микрорайоны, где нет освещения, в частности это Каменка. В целом ситуация под контролем, острых критичных моментов нет", - рассказал столичный мэр.
Также, по его словам, стихия повалила в городе более сотни деревьев, около сорока из них к этому моменту вывезено. Основные последствия непогоды городские власти рассчитывают ликвидировать до конца дня. Восстановление энергообеспечения по ряду адресов может продлиться немного дольше. По всем вопросам жителям Симферополя рекомендуют обращаться в Единую диспетчерскую службу, также сообщения можно оставить в комментариях на официальных страницах главы администрации города в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в Крыму стихия обесточила дома 500 тысяч абонентов. Также из-за непогоды в Крыму возникли перебои с мобильной связью и интернетом. Всего на юге России вследствие разгула стихии без электроснабжения остались 1,9 млн человек.
Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность. В понедельник на полуострове также ожидается ураганный ветер 35-40 м/с и сильные дожди со снегом.
Читайте также на РИА Новости Крым: