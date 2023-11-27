Рейтинг@Mail.ru
Часть Симферополя остается без света из-за шторма - оперативные данные - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231127/chast-simferopolya-ostaetsya-bez-sveta-iz-za-shtorma---operativnye-dannye-1133117594.html
Часть Симферополя остается без света из-за шторма - оперативные данные
Часть Симферополя остается без света из-за шторма - оперативные данные - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Часть Симферополя остается без света из-за шторма - оперативные данные
Стихия повалила деревья и обесточила часть Симферополя, пока подача электроэнергии восстановлена не везде. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T15:10
2023-11-27T15:16
радио "спутник в крыму"
симферополь
михаил афанасьев
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125579288_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5a730a791a0b1a3c774312a70c54a24c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Стихия повалила деревья и обесточила часть Симферополя, пока подача электроэнергии восстановлена не везде. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.Также, по его словам, стихия повалила в городе более сотни деревьев, около сорока из них к этому моменту вывезено. Основные последствия непогоды городские власти рассчитывают ликвидировать до конца дня. Восстановление энергообеспечения по ряду адресов может продлиться немного дольше. По всем вопросам жителям Симферополя рекомендуют обращаться в Единую диспетчерскую службу, также сообщения можно оставить в комментариях на официальных страницах главы администрации города в социальных сетях.Ранее сообщалось, что в Крыму стихия обесточила дома 500 тысяч абонентов. Также из-за непогоды в Крыму возникли перебои с мобильной связью и интернетом. Всего на юге России вследствие разгула стихии без электроснабжения остались 1,9 млн человек. Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность. В понедельник на полуострове также ожидается ураганный ветер 35-40 м/с и сильные дожди со снегом. Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от стихии в Крыму растетВ Крыму запустили движение по двум ранее перекрытым из-за шторма дорогамНет света, тепла, воды и связи: новые регионы РФ страдают из-за стихии
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125579288_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_c043312f988da931a1cc5e8576d3ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, михаил афанасьев, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма
Часть Симферополя остается без света из-за шторма - оперативные данные

Стихия обесточила часть Крымской столицы - мэр Афанасьев

15:10 27.11.2023 (обновлено: 15:16 27.11.2023)
 
© РИА Новости КрымРемонт линий электропередачи в Симферополе
Ремонт линий электропередачи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Стихия повалила деревья и обесточила часть Симферополя, пока подача электроэнергии восстановлена не везде. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

"Оперативная ситуация стабильная. Все последствия непогоды устраняют в режиме повышенной готовности. Остается напряженная ситуация по свету. Есть микрорайоны, где нет освещения, в частности это Каменка. В целом ситуация под контролем, острых критичных моментов нет", - рассказал столичный мэр.

Также, по его словам, стихия повалила в городе более сотни деревьев, около сорока из них к этому моменту вывезено. Основные последствия непогоды городские власти рассчитывают ликвидировать до конца дня. Восстановление энергообеспечения по ряду адресов может продлиться немного дольше. По всем вопросам жителям Симферополя рекомендуют обращаться в Единую диспетчерскую службу, также сообщения можно оставить в комментариях на официальных страницах главы администрации города в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в Крыму стихия обесточила дома 500 тысяч абонентов. Также из-за непогоды в Крыму возникли перебои с мобильной связью и интернетом. Всего на юге России вследствие разгула стихии без электроснабжения остались 1,9 млн человек.
Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность. В понедельник на полуострове также ожидается ураганный ветер 35-40 м/с и сильные дожди со снегом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число пострадавших от стихии в Крыму растет
В Крыму запустили движение по двум ранее перекрытым из-за шторма дорогам
Нет света, тепла, воды и связи: новые регионы РФ страдают из-за стихии
 
Радио "Спутник в Крыму"СимферопольМихаил АфанасьевОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08В Крыму предрекли печальную судьбу скифскому золоту на Украине
16:51Стихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городам
16:41Потери ВСУ исчисляются сотнями - сводка Минобороны
16:32Когда в Крыму восстановят связь после урагана
16:27Последствия шторма в Ялте: сорванные кровли и разбитые набережные
16:27Холодно и красиво: первый снег накрыл Симферополь после урагана - ФОТО
16:08Часть Крыма остается без воды из-за стихии - когда возобновят подачу
15:45Подтоплены дома, дороги, зоопарк - ситуация на Херсонщине после шторма
15:39Две украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским морем
15:27"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж
15:23Десятки базовых станций связи возобновили работу в Крыму
15:14В Крыму 236 бригад ликвидируют аварии на электросетях
15:10Часть Симферополя остается без света из-за шторма - оперативные данные
14:54Путин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам России
14:31Запад хочет выиграть время и снова вооружить Украину – Лавров
14:23В Крыму открыли движение на участке дороги до Евпатории
14:03Мужчина погиб во время шторма в Сочи
13:55Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии
13:44Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газа
13:38Скифское золото доставлено в Киев - таможня Украины
Лента новостейМолния