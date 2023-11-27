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Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму
Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму
Проблемы с мобильной связью и интернетом возникли в разных регионах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского мининформа. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T12:32
2023-11-27T13:06
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Проблемы с мобильной связью и интернетом возникли в разных регионах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского мининформа.Для восстановления связи мобильные операторы разворачивают генераторы на всех ключевых базовых станциях. Операторы интернет-провайдеров восстанавливают магистрали. При отсутствии интернета абонентfм рекомендуют звонить в техподдержку и информировать операторов.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность. Почти 500 тысяч человек в Крыму остались без света.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – АксеновВышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людейСколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом
https://crimea.ria.ru/20231127/koda-v-krymu-polnostyu-vosstanovyat-energosnabzhenie--aksenov-1133105780.html
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, интернет, связь в крыму, мобильная связь, новости, новости крыма, погода, крымская погода, погода в крыму
Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму

Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму из-за непогоды - мининформ

12:32 27.11.2023 (обновлено: 13:06 27.11.2023)
 
© © Fotolia/ Piotr AdamowiczWi-fi роутер. Архивное фото
Wi-fi роутер. Архивное фото
© © Fotolia/ Piotr Adamowicz
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Проблемы с мобильной связью и интернетом возникли в разных регионах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского мининформа.

"Основные проблемы фиксируются в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах", - сказано в сообщении.

Для восстановления связи мобильные операторы разворачивают генераторы на всех ключевых базовых станциях. Операторы интернет-провайдеров восстанавливают магистрали. При отсутствии интернета абонентfм рекомендуют звонить в техподдержку и информировать операторов.
Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае.
Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность. Почти 500 тысяч человек в Крыму остались без света.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаИнтернетСвязь в КрымуМобильная связьНовостиНовости КрымаПогодаКрымская погодаПогода в Крыму
 
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