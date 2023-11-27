https://crimea.ria.ru/20231127/pereboi-s-mobilnoy-svyazyu-i-internetom-voznikli-v-krymu-1133111993.html

Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму

Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму

Проблемы с мобильной связью и интернетом возникли в разных регионах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского мининформа. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T12:32

2023-11-27T12:32

2023-11-27T13:06

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

интернет

связь в крыму

мобильная связь

новости

новости крыма

погода

крымская погода

погода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110237/51/1102375182_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_52d00a4ebb9c1c6e9f273c8ac115422e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Проблемы с мобильной связью и интернетом возникли в разных регионах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского мининформа.Для восстановления связи мобильные операторы разворачивают генераторы на всех ключевых базовых станциях. Операторы интернет-провайдеров восстанавливают магистрали. При отсутствии интернета абонентfм рекомендуют звонить в техподдержку и информировать операторов.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность. Почти 500 тысяч человек в Крыму остались без света.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – АксеновВышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людейСколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом

https://crimea.ria.ru/20231127/koda-v-krymu-polnostyu-vosstanovyat-energosnabzhenie--aksenov-1133105780.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, интернет, связь в крыму, мобильная связь, новости, новости крыма, погода, крымская погода, погода в крыму