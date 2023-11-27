https://crimea.ria.ru/20231127/pereboi-s-mobilnoy-svyazyu-i-internetom-voznikli-v-krymu-1133111993.html
Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму
Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму
Проблемы с мобильной связью и интернетом возникли в разных регионах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского мининформа. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T12:32
2023-11-27T12:32
2023-11-27T13:06
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Проблемы с мобильной связью и интернетом возникли в разных регионах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского мининформа.Для восстановления связи мобильные операторы разворачивают генераторы на всех ключевых базовых станциях. Операторы интернет-провайдеров восстанавливают магистрали. При отсутствии интернета абонентfм рекомендуют звонить в техподдержку и информировать операторов.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность. Почти 500 тысяч человек в Крыму остались без света.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – АксеновВышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людейСколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетом
https://crimea.ria.ru/20231127/koda-v-krymu-polnostyu-vosstanovyat-energosnabzhenie--aksenov-1133105780.html
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Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму
Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму из-за непогоды - мининформ
12:32 27.11.2023 (обновлено: 13:06 27.11.2023)