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Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии
Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии
1,9 млн человек в южных регионах России остались без электроснабжения из-за последствий стихии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T13:55
2023-11-27T13:55
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
погода
крымская погода
погода в крыму
общество
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 1,9 млн человек в южных регионах России остались без электроснабжения из-за последствий стихии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.По данным пресс-службы, сейчас к аварийно-восстановительным работам привлечены 680 бригад - более 2,1 тысячи человек и 783 единицы спецтехники. Восстановительные работы усложняет обстановка, вызванная последствиями непогоды.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;Ранее сообщалось, что в Крыму стихия обесточила дома 500тысяч абонентов "Крымэнерго". Также из-за непогоды в Крыму возникли перебои с мобильной связью и интернетом. Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность. В понедельник на полуострове также ожидается ураганный ветер 35-40 м/с и сильные дожди со снегом. Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газаЕвпатория после шторма века: как люди и город пережили ураганДеревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО
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РИА Новости Крым
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода, крымская погода, погода в крыму, общество, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости
Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии

1,9 млн человек на юге России остались без электроснабжения - Минэнерго РФ

13:55 27.11.2023
 
© OLEKSANDR GIMANOVРабочие ремонтируют высоковольтные линии электропередачи под Одессой
Рабочие ремонтируют высоковольтные линии электропередачи под Одессой
© OLEKSANDR GIMANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 1,9 млн человек в южных регионах России остались без электроснабжения из-за последствий стихии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.
"Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения на 10:00 (мск) из-за неблагоприятных погодных условий в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях", - сказано в сообщении профильного министерства.
По данным пресс-службы, сейчас к аварийно-восстановительным работам привлечены 680 бригад - более 2,1 тысячи человек и 783 единицы спецтехники. Восстановительные работы усложняет обстановка, вызванная последствиями непогоды.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Ранее сообщалось, что в Крыму стихия обесточила дома 500тысяч абонентов "Крымэнерго". Также из-за непогоды в Крыму возникли перебои с мобильной связью и интернетом.
Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
В понедельник на полуострове также ожидается ураганный ветер 35-40 м/с и сильные дожди со снегом.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаПогодаКрымская погодаПогода в КрымуОбществоМинистерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)Новости
 
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Заголовок открываемого материала
14:03Мужчина погиб во время шторма в Сочи
13:55Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии
13:44Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газа
13:38Скифское золото доставлено в Киев - таможня Украины
13:28Крымчан попросили не запускать фейерверки в Новый год
13:26Евпатория после шторма века: как люди и город пережили ураган
13:15Когда скифское золото вернется в Крым
13:10Число пострадавших от стихии в Крыму растет
13:04Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов
12:59В Крыму запустили движение по двум ранее перекрытым из-за шторма дорогам
12:40Деревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО
12:32Перебои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму
12:14Два поезда из Крыма задерживаются из-за непогоды
11:32Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – Аксенов
11:30Режим ЧС будет введен в Севастополе из-за штормового ветра
11:22Как работает аэропорт Сочи в понедельник
11:20В Белогорском районе 20 сел обесточены и без воды
11:13Крым пережил Армагеддон: Константинов о шторме на полуострове
11:08Ураган в Керчи: десятки упавших деревьев, аварии на электросетях
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