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Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии
Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии
1,9 млн человек в южных регионах России остались без электроснабжения из-за последствий стихии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T13:55
2023-11-27T13:55
2023-11-27T13:55
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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крымская погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 1,9 млн человек в южных регионах России остались без электроснабжения из-за последствий стихии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.По данным пресс-службы, сейчас к аварийно-восстановительным работам привлечены 680 бригад - более 2,1 тысячи человек и 783 единицы спецтехники. Восстановительные работы усложняет обстановка, вызванная последствиями непогоды.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Ранее сообщалось, что в Крыму стихия обесточила дома 500тысяч абонентов "Крымэнерго". Также из-за непогоды в Крыму возникли перебои с мобильной связью и интернетом. Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность. В понедельник на полуострове также ожидается ураганный ветер 35-40 м/с и сильные дожди со снегом. Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газаЕвпатория после шторма века: как люди и город пережили ураганДеревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО
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РИА Новости Крым
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода, крымская погода, погода в крыму, общество, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости
Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии
1,9 млн человек на юге России остались без электроснабжения - Минэнерго РФ