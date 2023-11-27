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Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии

Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Почти два млн человек на юге России остались без света из-за стихии

1,9 млн человек в южных регионах России остались без электроснабжения из-за последствий стихии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T13:55

2023-11-27T13:55

2023-11-27T13:55

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

погода

крымская погода

погода в крыму

общество

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 1,9 млн человек в южных регионах России остались без электроснабжения из-за последствий стихии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России.По данным пресс-службы, сейчас к аварийно-восстановительным работам привлечены 680 бригад - более 2,1 тысячи человек и 783 единицы спецтехники. Восстановительные работы усложняет обстановка, вызванная последствиями непогоды.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Ранее сообщалось, что в Крыму стихия обесточила дома 500тысяч абонентов "Крымэнерго". Также из-за непогоды в Крыму возникли перебои с мобильной связью и интернетом. Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник. Все экстренные службы приведены в полную готовность. В понедельник на полуострове также ожидается ураганный ветер 35-40 м/с и сильные дожди со снегом. Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газаЕвпатория после шторма века: как люди и город пережили ураганДеревья, крыши и заборы: как Симферополь переживает удар стихии - ФОТО

https://crimea.ria.ru/20231127/evpatoriya-posle-shtorma-veka-kak-lyudi-i-gorod-perezhili-uragan-1133113795.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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