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Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газа - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газа
Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газа - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газа
Без света и газа остались жители Керчи после разгула стихии: в городе продолжают ликвидировать последствия непогоды. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T13:44
2023-11-27T14:02
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Без света и газа остались жители Керчи после разгула стихии: в городе продолжают ликвидировать последствия непогоды. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Ранее Брусаков сообщал, что за сутки единой дежурно-диспетчерской службой принято порядка 450 заявок. Он уточнил, что в первую очередь они касались отключения электроэнергии.По словам мэра, коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Ночью прежде всего убирали с дорог поваленные деревья, чтобы обеспечить проезд, в том числе городского транспорта, который в понедельник работает в режиме выходного дня.Акцентировал внимание мэр Керчи и на ситуации в поселке Героевское, где из-за шторма оказались заблокированы 40 домов. По словам Брусакова, вода уходит. Сейчас туда направлены дополнительные силы.Ураган начался на Крымском полуострове в воскресенье, 26 ноября. Сильный ветер и ливни привели к падению деревьев, обрыву линий электропередачи и подтоплениям.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;В понедельник в ряде регионов Крыма глава республики объявил режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – АксеновКакие дороги в Крыму остаются закрытыми - оперативные данныеГде был самый сильный ветер в Крыму за время урагана - гидрометцентр
https://crimea.ria.ru/20231127/evpatoriya-posle-shtorma-veka-kak-lyudi-i-gorod-perezhili-uragan-1133113795.html
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Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газа

Что ураган сделал с Керчью

13:44 27.11.2023 (обновлено: 14:02 27.11.2023)
 
© РИА Новости КрымВ Керчи устанавливают новогоднюю елку
В Керчи устанавливают новогоднюю елку - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Без света и газа остались жители Керчи после разгула стихии: в городе продолжают ликвидировать последствия непогоды. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

"Все службы работали всю ночь над ликвидацией аварийных участков. На восемь утра в городе порядка 800 абонентов были без света. Заявки продолжают поступать. Сегодня восемь абонентов по улице Суворова без газа. Были повалены деревья на пяти газопроводах, которые выдержали, за исключением одного дома", - рассказал мэр в своем Telegram-канале.

Ранее Брусаков сообщал, что за сутки единой дежурно-диспетчерской службой принято порядка 450 заявок. Он уточнил, что в первую очередь они касались отключения электроэнергии.
По словам мэра, коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Ночью прежде всего убирали с дорог поваленные деревья, чтобы обеспечить проезд, в том числе городского транспорта, который в понедельник работает в режиме выходного дня.

"Глава республики объявил выходной по РК. У нас не работает образовательная система: школы, садики, социальные объекты", - пояснил Брусаков.

Акцентировал внимание мэр Керчи и на ситуации в поселке Героевское, где из-за шторма оказались заблокированы 40 домов. По словам Брусакова, вода уходит. Сейчас туда направлены дополнительные силы.
"Будем обследовать дома, которые пострадали во время наводнения. И в том числе приводим в порядок Нимфеевскую дорогу. Поставлена задача, чтобы все в Керчи были с теплом, с водой, со светом", - заявил глава городской администрации.
Ураган начался на Крымском полуострове в воскресенье, 26 ноября. Сильный ветер и ливни привели к падению деревьев, обрыву линий электропередачи и подтоплениям.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
В понедельник в ряде регионов Крыма глава республики объявил режим ЧС.
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