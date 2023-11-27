https://crimea.ria.ru/20231127/posledstviya-stikhii-v-kerchi-sotni-abonentov-bez-sveta-i-gaza-1133114692.html

Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газа

Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газа - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газа

Без света и газа остались жители Керчи после разгула стихии: в городе продолжают ликвидировать последствия непогоды. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T13:44

2023-11-27T13:44

2023-11-27T14:02

керчь

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

погода

крымская погода

погода в крыму

святослав брусаков

отключение электроэнергии в крыму

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133110493_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5affc14c82c51d63671da58baca756ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Без света и газа остались жители Керчи после разгула стихии: в городе продолжают ликвидировать последствия непогоды. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Ранее Брусаков сообщал, что за сутки единой дежурно-диспетчерской службой принято порядка 450 заявок. Он уточнил, что в первую очередь они касались отключения электроэнергии.По словам мэра, коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Ночью прежде всего убирали с дорог поваленные деревья, чтобы обеспечить проезд, в том числе городского транспорта, который в понедельник работает в режиме выходного дня.Акцентировал внимание мэр Керчи и на ситуации в поселке Героевское, где из-за шторма оказались заблокированы 40 домов. По словам Брусакова, вода уходит. Сейчас туда направлены дополнительные силы.Ураган начался на Крымском полуострове в воскресенье, 26 ноября. Сильный ветер и ливни привели к падению деревьев, обрыву линий электропередачи и подтоплениям.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>В понедельник в ряде регионов Крыма глава республики объявил режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму полностью восстановят энергоснабжение – АксеновКакие дороги в Крыму остаются закрытыми - оперативные данныеГде был самый сильный ветер в Крыму за время урагана - гидрометцентр

https://crimea.ria.ru/20231127/evpatoriya-posle-shtorma-veka-kak-lyudi-i-gorod-perezhili-uragan-1133113795.html

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, погода, крымская погода, погода в крыму, святослав брусаков, отключение электроэнергии в крыму, новости, новости крыма