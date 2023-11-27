Последствия стихии в Керчи: сотни абонентов без света и газа
Что ураган сделал с Керчью
13:44 27.11.2023 (обновлено: 14:02 27.11.2023)
© РИА Новости КрымВ Керчи устанавливают новогоднюю елку
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Без света и газа остались жители Керчи после разгула стихии: в городе продолжают ликвидировать последствия непогоды. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"Все службы работали всю ночь над ликвидацией аварийных участков. На восемь утра в городе порядка 800 абонентов были без света. Заявки продолжают поступать. Сегодня восемь абонентов по улице Суворова без газа. Были повалены деревья на пяти газопроводах, которые выдержали, за исключением одного дома", - рассказал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее Брусаков сообщал, что за сутки единой дежурно-диспетчерской службой принято порядка 450 заявок. Он уточнил, что в первую очередь они касались отключения электроэнергии.
По словам мэра, коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Ночью прежде всего убирали с дорог поваленные деревья, чтобы обеспечить проезд, в том числе городского транспорта, который в понедельник работает в режиме выходного дня.
"Глава республики объявил выходной по РК. У нас не работает образовательная система: школы, садики, социальные объекты", - пояснил Брусаков.
Акцентировал внимание мэр Керчи и на ситуации в поселке Героевское, где из-за шторма оказались заблокированы 40 домов. По словам Брусакова, вода уходит. Сейчас туда направлены дополнительные силы.
"Будем обследовать дома, которые пострадали во время наводнения. И в том числе приводим в порядок Нимфеевскую дорогу. Поставлена задача, чтобы все в Керчи были с теплом, с водой, со светом", - заявил глава городской администрации.
Ураган начался на Крымском полуострове в воскресенье, 26 ноября. Сильный ветер и ливни привели к падению деревьев, обрыву линий электропередачи и подтоплениям.
В понедельник в ряде регионов Крыма глава республики объявил режим ЧС.
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