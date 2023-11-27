https://crimea.ria.ru/20231127/uragan-v-kerchi-desyatki-upavshikh-derevev-avarii-na-elektrosetyakh-1133102890.html

Ураган в Керчи: десятки упавших деревьев, аварии на электросетях

Ураган в Керчи: десятки упавших деревьев, аварии на электросетях - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Ураган в Керчи: десятки упавших деревьев, аварии на электросетях

Последствия сильного ветра и ливня устраняют в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 27.11.2023

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2023-11-27T11:10

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым.Последствия сильного ветра и ливня устраняют в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.По словам мэра, разработан план по устранению последствий урагана. Над устранением аварий на линиях электропередачи работает семь бригад, задействовано 12 единиц техники.Также над ликвидацией последствий непогоды работает восемь бригад Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства, 10 бригад Керченского филиала "Крымтеплокоммунэнерго".Разборкой веток распиленных деревьев, их погрузкой и вывозом занимаются три рабочие группы по 10 человек из сотрудников администрации. Кроме того, работает семь бригад пильщиков, из них три бригады МЧС, четыре – службы городского хозяйства и "ЖилсервисКерчь". Из техники задействованы три погрузчика, шесть самосвалов, два ломовоза, две вышки, три "ГАЗели" и кран-манипулятор.Стихия обрушилась на Крымский полуостров в воскресенье, 26 ноября. Ураганный ветер сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги. Без электроэнергии из-за штормовой погоды остались более 40 тысяч человек.В поселке Героевское возле Керчи из-за шторма оказались заблокированы 40 домов.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Сергей Аксенов в понедельник сообщил, что в Крыму на территории ряда муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на регион сильного шторма.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Крыму во время ураганного ветра - инфографикаГде был самый сильный ветер в Крыму за время урагана - гидрометцентрБез воды восемь муниципалитетов Крыма – карта отключений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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