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Ураган в Керчи: десятки упавших деревьев, аварии на электросетях
Ураган в Керчи: десятки упавших деревьев, аварии на электросетях - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Ураган в Керчи: десятки упавших деревьев, аварии на электросетях
Последствия сильного ветра и ливня устраняют в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T11:08
2023-11-27T11:08
2023-11-27T11:10
керчь
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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святослав брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым.Последствия сильного ветра и ливня устраняют в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.По словам мэра, разработан план по устранению последствий урагана. Над устранением аварий на линиях электропередачи работает семь бригад, задействовано 12 единиц техники.Также над ликвидацией последствий непогоды работает восемь бригад Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства, 10 бригад Керченского филиала "Крымтеплокоммунэнерго".Разборкой веток распиленных деревьев, их погрузкой и вывозом занимаются три рабочие группы по 10 человек из сотрудников администрации. Кроме того, работает семь бригад пильщиков, из них три бригады МЧС, четыре – службы городского хозяйства и "ЖилсервисКерчь". Из техники задействованы три погрузчика, шесть самосвалов, два ломовоза, две вышки, три "ГАЗели" и кран-манипулятор.Стихия обрушилась на Крымский полуостров в воскресенье, 26 ноября. Ураганный ветер сносил деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги. Без электроэнергии из-за штормовой погоды остались более 40 тысяч человек.В поселке Героевское возле Керчи из-за шторма оказались заблокированы 40 домов.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Сергей Аксенов в понедельник сообщил, что в Крыму на территории ряда муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на регион сильного шторма.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Крыму во время ураганного ветра - инфографикаГде был самый сильный ветер в Крыму за время урагана - гидрометцентрБез воды восемь муниципалитетов Крыма – карта отключений
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РИА Новости Крым
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керчь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, святослав брусаков, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму
Ураган в Керчи: десятки упавших деревьев, аварии на электросетях
Последствия урагана устраняют в Керчи
11:08 27.11.2023 (обновлено: 11:10 27.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым.Последствия сильного ветра и ливня устраняют в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"По данным ЕДДС, в службу поступило более 450 обращений от жителей за прошедшие сутки. Упало более 30 деревьев, зафиксированы аварии на линиях электропередачи, все взяли в работу", – говорится в сообщении.
По словам мэра, разработан план по устранению последствий урагана. Над устранением аварий на линиях электропередачи работает семь бригад, задействовано 12 единиц техники.
"Социальные объекты с электроэнергией, больницы обеспечены бесперебойным питанием на случай аварийного отключения", – уточнил Брусаков.
Также над ликвидацией последствий непогоды работает восемь бригад Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства, 10 бригад Керченского филиала "Крымтеплокоммунэнерго".
Разборкой веток распиленных деревьев, их погрузкой и вывозом занимаются три рабочие группы по 10 человек из сотрудников администрации. Кроме того, работает семь бригад пильщиков, из них три бригады МЧС, четыре – службы городского хозяйства и "ЖилсервисКерчь". Из техники задействованы три погрузчика, шесть самосвалов, два ломовоза, две вышки, три "ГАЗели" и кран-манипулятор.
Стихия обрушилась на Крымский полуостров в воскресенье, 26 ноября. Ураганный ветер сносил
деревья и крыши, штормовые волны подтопили дома и дороги. Без электроэнергии из-за штормовой погоды остались более 40 тысяч человек.
В поселке Героевское возле Керчи из-за шторма оказались
заблокированы 40 домов.
Сергей Аксенов в понедельник сообщил
, что в Крыму на территории ряда муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий обрушившегося на регион сильного шторма.
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