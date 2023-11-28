https://crimea.ria.ru/20231128/v-sakakh-polnostyu-vosstanovleno-teplosnabzhenie-1133131237.html

В Саках полностью восстановлено теплоснабжение

В Саках полностью восстановлено теплоснабжение - РИА Новости Крым, 28.11.2023

В Саках полностью восстановлено теплоснабжение

В городе Саки во вторник полностью восстановлено теплоснабжение всех абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крым ТЭЦ". РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T09:01

2023-11-28T09:01

2023-11-28T09:02

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саки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В городе Саки во вторник полностью восстановлено теплоснабжение всех абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крым ТЭЦ".Ранее глава администрации Сак сообщил, что порядка 20 домов в городе остались без тепла из-за утечки на насосной станции.Восьмибалльный шторм в Крыму унес жизнь одного человека, еще семеро пострадали. Из подтопленных домов эвакуировали около трехсот человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Режим ЧС действует в Евпатории, Ялте, Сакском и Черноморском районах, а также в Севастополе. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. Кое-где погода не утихает – специалисты предсказывают Крыму повторный удар шторма со скоростью ветра от 35 до 40 м/с.Накануне было открыто движение по трем из четырех дорог, ранее перекрытых в связи с непогодой. В Черноморском районе восстановили проезд по дороге Черноморское - Воинка в районе поселка Межводное, была также открыта старая дорога из Алушты в Судак, подтопленная ранее в районе села Морское. Свободна для автомобилей также дорога между селами Митяево и Трудовое в Сакском районе, на участок которой в ночь с 26 на 27 ноября упала опора ЛЭП.По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник, 28 ноября, на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды: ночью местами пройдут дожди, мокрый снег, в горах снег, днем без существенных осадков. Скорость ветра днем местами будет достигать 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Жизнь после шторма: в Крыму ликвидируют последствия непогодыТрассу "Таврида" заметает снегом: организовано дежурство спецтехникиСильный ветер мешает вернуть свет в села под Алуштой

https://crimea.ria.ru/20231127/68-tysyach-abonentov-bez-sveta---situatsiya-v-sakakh-na-utro-ponedelnika-1133085576.html

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