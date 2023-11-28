В Саках полностью восстановлено теплоснабжение
Теплоснабжение в Саках полностью восстановлено
09:01 28.11.2023 (обновлено: 09:02 28.11.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В городе Саки во вторник полностью восстановлено теплоснабжение всех абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе "Крым ТЭЦ".
"Теплоснабжение потребителей в городе Саки полностью восстановлено. На случай ухудшения погодных условий аварийные бригады остаются в режиме повышенной готовности", - сказано в сообщении на официальной странице организации в соцсети ВКонтакте.
Ранее глава администрации Сак сообщил, что порядка 20 домов в городе остались без тепла из-за утечки на насосной станции.
Восьмибалльный шторм в Крыму унес жизнь одного человека, еще семеро пострадали. Из подтопленных домов эвакуировали около трехсот человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Режим ЧС действует в Евпатории, Ялте, Сакском и Черноморском районах, а также в Севастополе. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор. Кое-где погода не утихает – специалисты предсказывают Крыму повторный удар шторма со скоростью ветра от 35 до 40 м/с.
Накануне было открыто движение по трем из четырех дорог, ранее перекрытых в связи с непогодой. В Черноморском районе восстановили проезд по дороге Черноморское - Воинка в районе поселка Межводное, была также открыта старая дорога из Алушты в Судак, подтопленная ранее в районе села Морское. Свободна для автомобилей также дорога между селами Митяево и Трудовое в Сакском районе, на участок которой в ночь с 26 на 27 ноября упала опора ЛЭП.
По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник, 28 ноября, на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды: ночью местами пройдут дожди, мокрый снег, в горах снег, днем без существенных осадков. Скорость ветра днем местами будет достигать 15-20 м/с.
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