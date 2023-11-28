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Пятиметровые волны разбили новую набережную Алушты - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Пятиметровые волны разбили новую набережную Алушты
Пятиметровые волны разбили новую набережную Алушты - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Пятиметровые волны разбили новую набережную Алушты
Обрушившийся на Алушту накануне шторм повредил новую набережную, подмыл дороги и береговую зону пригородных поселков. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T10:10
2023-11-28T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Обрушившийся на Алушту накануне шторм повредил новую набережную, подмыл дороги и береговую зону пригородных поселков. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам главы Алушты, на новую – Центральную - набережную обрушились пятиметровые волны. Вода "перешагнула" пляжи и прогулочную зону, достигнув здания Главпочтамта и известного фонтана "Рыбак"."Сильный удар пришелся ровно на середину набережной, со стороны моря волны были высотой пять метров и добивали до фонтана "Рыбак". Оторвало новый парапет и повредило стены", - констатировала Огнева.Пострадали также клумбы и зеленые зоны вдоль моря – сейчас они засыпаны щебнем. Работники городских служб ликвидируют последствия шторма, а энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. На данный момент без света остаются поселки Верхняя и Нижняя Кутузовка.Шторм с ураганным ветром, ливнями и мокрым снегом обрушился на Крым в воскресенье вечером. Без света остались около 500 тысяч человек. Жителей нескольких улиц Евпатории и севастопольского поселка Любимовка эвакуировали из-за подтоплений. По данным МЧС России, в результате разгула непогоды один человек погиб и 10 пострадали. В наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – КрымавтодорНа Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и ЯшуРабота Керченской паромной переправы приостановлена
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Пятиметровые волны разбили новую набережную Алушты

В Алуште пятиметровые волны разбили набережные и подмыли дороги – власти

10:10 28.11.2023 (обновлено: 10:22 28.11.2023)
 
© Пресс-служба администрации АлуштыШторм в Алуште
Шторм в Алуште
© Пресс-служба администрации Алушты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Обрушившийся на Алушту накануне шторм повредил новую набережную, подмыл дороги и береговую зону пригородных поселков. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Совместно с министерством жилищной политики проводим обследование территорий наших набережных. Впервые за многие годы шторм попытался разбить Западную и Центральную набережные. Больше всего пострадали поселки Малореченское и Рыбачье. Будем обследовать ситуацию, там есть вопрос с подмытием всей береговой полосы в Рыбачьем и подмытием основной дороги, ведущей из Судака в Алушту", - рассказала она.
По словам главы Алушты, на новую – Центральную - набережную обрушились пятиметровые волны. Вода "перешагнула" пляжи и прогулочную зону, достигнув здания Главпочтамта и известного фонтана "Рыбак".
"Сильный удар пришелся ровно на середину набережной, со стороны моря волны были высотой пять метров и добивали до фонтана "Рыбак". Оторвало новый парапет и повредило стены", - констатировала Огнева.
Пострадали также клумбы и зеленые зоны вдоль моря – сейчас они засыпаны щебнем. Работники городских служб ликвидируют последствия шторма, а энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. На данный момент без света остаются поселки Верхняя и Нижняя Кутузовка.
Шторм с ураганным ветром, ливнями и мокрым снегом обрушился на Крым в воскресенье вечером. Без света остались около 500 тысяч человек. Жителей нескольких улиц Евпатории и севастопольского поселка Любимовка эвакуировали из-за подтоплений. По данным МЧС России, в результате разгула непогоды один человек погиб и 10 пострадали. В наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС.
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