https://crimea.ria.ru/20231128/pyatimetrovye-volny-razbili-novuyu-naberezhnuyu-alushty-1133132848.html

Пятиметровые волны разбили новую набережную Алушты

Пятиметровые волны разбили новую набережную Алушты - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Пятиметровые волны разбили новую набережную Алушты

Обрушившийся на Алушту накануне шторм повредил новую набережную, подмыл дороги и береговую зону пригородных поселков. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T10:10

2023-11-28T10:10

2023-11-28T10:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Обрушившийся на Алушту накануне шторм повредил новую набережную, подмыл дороги и береговую зону пригородных поселков. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам главы Алушты, на новую – Центральную - набережную обрушились пятиметровые волны. Вода "перешагнула" пляжи и прогулочную зону, достигнув здания Главпочтамта и известного фонтана "Рыбак"."Сильный удар пришелся ровно на середину набережной, со стороны моря волны были высотой пять метров и добивали до фонтана "Рыбак". Оторвало новый парапет и повредило стены", - констатировала Огнева.Пострадали также клумбы и зеленые зоны вдоль моря – сейчас они засыпаны щебнем. Работники городских служб ликвидируют последствия шторма, а энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. На данный момент без света остаются поселки Верхняя и Нижняя Кутузовка.Шторм с ураганным ветром, ливнями и мокрым снегом обрушился на Крым в воскресенье вечером. Без света остались около 500 тысяч человек. Жителей нескольких улиц Евпатории и севастопольского поселка Любимовка эвакуировали из-за подтоплений. По данным МЧС России, в результате разгула непогоды один человек погиб и 10 пострадали. В наиболее пострадавших муниципалитетах Крыма в связи с нарушением жизнедеятельности населения ввели режим ЧС. В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма после шторма и снегопада – КрымавтодорНа Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и ЯшуРабота Керченской паромной переправы приостановлена

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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