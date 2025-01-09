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Когда в Крыму выпадет снег

Когда в Крыму выпадет снег - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Когда в Крыму выпадет снег

Активный холодный фронтальный раздел, который придет на полуостров в субботу, принесет снег и морозы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T11:53

2025-01-09T11:53

2025-01-09T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Активный холодный фронтальный раздел, который придет на полуостров в субботу, принесет снег и морозы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам специалиста, в этот период погода вернется в климатическую норму, и даже будет на несколько градусов ниже. При этом прогнозируется умеренный снег.Вся следующая неделя будет прохладной, но трескучих морозов не ожидается. Ночные температуры слабоотрицательные, дневные около нуля, в северных районах полуострова до 2 градусов мороза, добавила начальник регионального гидрометцентра.По словам Любецкой, в Крыму среднемесячная температура в январе, который считается самым холодным месяцем зимы, за последние 30 лет выросла на один градус.Согласно исследованию Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе на территории больших речных бассейнов осадки в прошлом году были незначительными, тем не менее, к концу декабря началось постепенное наполнение водохранилищ естественного стока. По данным метеорологов, в бассейне реки Салгир осадки составили месячную норму, а в бассейнах остальных рек – от 25 до 79% нормы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозитУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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