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Когда в Крыму выпадет снег - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Когда в Крыму выпадет снег
Когда в Крыму выпадет снег - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Когда в Крыму выпадет снег
Активный холодный фронтальный раздел, который придет на полуостров в субботу, принесет снег и морозы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T11:53
2025-01-09T11:53
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крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Активный холодный фронтальный раздел, который придет на полуостров в субботу, принесет снег и морозы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам специалиста, в этот период погода вернется в климатическую норму, и даже будет на несколько градусов ниже. При этом прогнозируется умеренный снег.Вся следующая неделя будет прохладной, но трескучих морозов не ожидается. Ночные температуры слабоотрицательные, дневные около нуля, в северных районах полуострова до 2 градусов мороза, добавила начальник регионального гидрометцентра.По словам Любецкой, в Крыму среднемесячная температура в январе, который считается самым холодным месяцем зимы, за последние 30 лет выросла на один градус.Согласно исследованию Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе на территории больших речных бассейнов осадки в прошлом году были незначительными, тем не менее, к концу декабря началось постепенное наполнение водохранилищ естественного стока. По данным метеорологов, в бассейне реки Салгир осадки составили месячную норму, а в бассейнах остальных рек – от 25 до 79% нормы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозитУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина
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Когда в Крыму выпадет снег

В Крыму на выходных резко похолодает и выпадет снег

11:53 09.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Активный холодный фронтальный раздел, который придет на полуостров в субботу, принесет снег и морозы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"В субботу, 11 января, ждем активный холодный фронтальный раздел, а с ним дождь и мощный заток холода. 12 января ожидается сначала мокрый снег, а затем снег, который сохранится до 13 января", - сказала Любецкая.
По словам специалиста, в этот период погода вернется в климатическую норму, и даже будет на несколько градусов ниже. При этом прогнозируется умеренный снег.
"Температура резко упадет. 11 января еще более-менее тепло: +3...8 градусов как ночью, так и днем. 12 января днем +1...6, ночью – 2...+3. А в понедельник, 13 января, днем от -1... +4, ночью от – 4... +1", - отметила Любецкая.
Вся следующая неделя будет прохладной, но трескучих морозов не ожидается. Ночные температуры слабоотрицательные, дневные около нуля, в северных районах полуострова до 2 градусов мороза, добавила начальник регионального гидрометцентра.
По словам Любецкой, в Крыму среднемесячная температура в январе, который считается самым холодным месяцем зимы, за последние 30 лет выросла на один градус.
Согласно исследованию Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе на территории больших речных бассейнов осадки в прошлом году были незначительными, тем не менее, к концу декабря началось постепенное наполнение водохранилищ естественного стока. По данным метеорологов, в бассейне реки Салгир осадки составили месячную норму, а в бассейнах остальных рек – от 25 до 79% нормы.
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