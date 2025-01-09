https://crimea.ria.ru/20250109/novosti-svo-ukraina-teryaet-boevikov-i-aerodromy-1143192750.html

Новости СВО: Украина теряет боевиков и аэродромы

Новости СВО: Украина теряет боевиков и аэродромы - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Новости СВО: Украина теряет боевиков и аэродромы

Вооруженные силы России в зоне спецоперации за сутки отразили 20 контратак противника, который потерял порядка 1480 военнослужащих, нанесены удар по... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T14:00

2025-01-09T14:00

2025-01-09T14:00

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации за сутки отразили 20 контратак противника, который потерял порядка 1480 военнослужащих, нанесены удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих", - уточняют в Минобороны РФ.В числе военной техники поражены бронетранспортер Rosomak польского производства и бронеавтомобиль "Козак", две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.12 контратак штурмовых групп Украины отразили подразделения группировки войск "Центр" и заняли более выгодные рубежи и позиции. Киев потерял до 510 военнослужащих, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, а также другое вооружение.Еще две контратаки отражены подразделениями "Южной" группировки войск, улучшивших положение по переднему краю. Ликвидированы до 245 украинских боевиков, уничтожены в том числе станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.До 45 военных Украина потеряла в зоне действия подразделений группировки войск "Север". Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих. Также поражены военная техника, в частности, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 155-мм гаубица производства США. Уничтожен склад боеприпасов.Еще до 45 военнослужащих Киев потерял в результате действий подразделений группировки войск "Днепр". Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на КубаниПод Курахово боевики ВСУ сдались в пленВашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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