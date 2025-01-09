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Новости СВО: Украина теряет боевиков и аэродромы
Новости СВО: Украина теряет боевиков и аэродромы - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Новости СВО: Украина теряет боевиков и аэродромы
Вооруженные силы России в зоне спецоперации за сутки отразили 20 контратак противника, который потерял порядка 1480 военнослужащих, нанесены удар по... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T14:00
2025-01-09T14:00
2025-01-09T14:00
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации за сутки отразили 20 контратак противника, который потерял порядка 1480 военнослужащих, нанесены удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих", - уточняют в Минобороны РФ.В числе военной техники поражены бронетранспортер Rosomak польского производства и бронеавтомобиль "Козак", две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.12 контратак штурмовых групп Украины отразили подразделения группировки войск "Центр" и заняли более выгодные рубежи и позиции. Киев потерял до 510 военнослужащих, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, а также другое вооружение.Еще две контратаки отражены подразделениями "Южной" группировки войск, улучшивших положение по переднему краю. Ликвидированы до 245 украинских боевиков, уничтожены в том числе станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.До 45 военных Украина потеряла в зоне действия подразделений группировки войск "Север". Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих. Также поражены военная техника, в частности, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 155-мм гаубица производства США. Уничтожен склад боеприпасов.Еще до 45 военнослужащих Киев потерял в результате действий подразделений группировки войск "Днепр". Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на КубаниПод Курахово боевики ВСУ сдались в пленВашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Новости СВО: Украина теряет боевиков и аэродромы
ВСУ провели 20 безуспешных контратак и потеряли порядка 1480 военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации за сутки отразили 20 контратак противника, который потерял порядка 1480 военнослужащих, нанесены удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах", - говорится в сообщении.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.
Кроме того, по информации военного ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 480 военнослужащих", - уточняют в Минобороны РФ.
В числе военной техники поражены бронетранспортер Rosomak польского производства и бронеавтомобиль "Козак", две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
12 контратак штурмовых групп Украины отразили подразделения группировки войск "Центр" и заняли более выгодные рубежи и позиции. Киев потерял до 510 военнослужащих, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, а также другое вооружение.
Еще две контратаки отражены подразделениями "Южной" группировки войск, улучшивших положение по переднему краю. Ликвидированы до 245 украинских боевиков, уничтожены в том числе станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
До 45 военных Украина потеряла в зоне действия подразделений группировки войск "Север". Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих. Также поражены военная техника, в частности, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 155-мм гаубица производства США. Уничтожен склад боеприпасов.
Еще до 45 военнослужащих Киев потерял в результате действий подразделений группировки войск "Днепр". Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации
по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции.
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