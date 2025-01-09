https://crimea.ria.ru/20250109/18-letnyuyu-rossiyanku-zaderzhali-za-gosizmene-1143184427.html

18-летнюю россиянку задержали за госизмену

18-летнюю россиянку задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 09.01.2025

18-летнюю россиянку задержали за госизмену

18-летняя жительница Херсонской области обвиняется в государственной измене за передачу данных о российских войсках в украинским кураторам. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T11:29

2025-01-09T11:29

2025-01-09T11:25

херсонская область

госизмена

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

вооруженные силы россии

украина

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 18-летняя жительница Херсонской области обвиняется в государственной измене за передачу данных о российских войсках в украинским кураторам. Об этом сообщают в ФСБ России.В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о государственной измене. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности девушки и выявления ее преступных связей с украинской стороной продолжается.В декабре прошлого года ЦОС ФСБ сообщал о задержании россиянина по подозрению в том, что по заданию украинских кураторов фотографировал объекты топливно-энергетического комплекса в Подмосковье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За связь с СБУ жительнице Херсонской области грозит до 20 летЖитель Херсонской области осужден за госизмену и экстремизмЖитель Крыма получил 15 лет за передачу данных о военных Украине

херсонская область

украина

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, госизмена, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, вооруженные силы россии, украина, новые регионы россии