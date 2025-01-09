https://crimea.ria.ru/20250109/18-letnyuyu-rossiyanku-zaderzhali-za-gosizmene-1143184427.html
18-летнюю россиянку задержали за госизмену
18-летнюю россиянку задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 09.01.2025
18-летнюю россиянку задержали за госизмену
18-летняя жительница Херсонской области обвиняется в государственной измене за передачу данных о российских войсках в украинским кураторам. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T11:29
2025-01-09T11:29
2025-01-09T11:25
херсонская область
госизмена
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
вооруженные силы россии
украина
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 18-летняя жительница Херсонской области обвиняется в государственной измене за передачу данных о российских войсках в украинским кураторам. Об этом сообщают в ФСБ России.В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о государственной измене. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности девушки и выявления ее преступных связей с украинской стороной продолжается.В декабре прошлого года ЦОС ФСБ сообщал о задержании россиянина по подозрению в том, что по заданию украинских кураторов фотографировал объекты топливно-энергетического комплекса в Подмосковье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За связь с СБУ жительнице Херсонской области грозит до 20 летЖитель Херсонской области осужден за госизмену и экстремизмЖитель Крыма получил 15 лет за передачу данных о военных Украине
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, госизмена, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, вооруженные силы россии, украина, новые регионы россии
18-летнюю россиянку задержали за госизмену
В Херсонской области ФСБ задержала 18-летнюю россиянку по обвинению в госизмене