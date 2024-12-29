https://crimea.ria.ru/20241229/ukrainskiy-agent-peredaval-vrazheskoy-razvedke-foto-tek-v-podmoskove-1143005582.html
Украинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в Подмосковье
Украинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в Подмосковье - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Украинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в Подмосковье
По заданию украинских кураторов россиянин фотографировал объекты топливно-энергетического комплекса в Подмосковье, подозреваемый в госизмене арестован. Об этом... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T10:28
2024-12-29T10:28
2024-12-29T10:29
госизмена
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
московская область
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. По заданию украинских кураторов россиянин фотографировал объекты топливно-энергетического комплекса в Подмосковье, подозреваемый в госизмене арестован. Об этом в воскресенье сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Российской Федерации, 1983 г.р., по подозрению в совершении государственной измены. В результате оперативно-разыскных мероприятий получены сведения об установлении и поддержании подозреваемым контактов посредством интернет-мессенджера с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.По заданию куратора за деньги россиянин собирал и передавал фотоматериалы объекта топливно-энергетического комплекса, расположенного на территории Московской области, уточнили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело о государственной измене, сейчас подозреваемый находится под стражей. Следственные действия продолжаются, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:19 лет за госизмену: житель Оренбурга осужден за сотрудничество с ФБРЖитель Херсонской области осужден за госизмену и экстремизмЖитель Севастополя получил 13 лет строгого режима за госизмену
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Задержание агента, собиравшего сведения о нефтебазах для военной разведки Украины
Задержанный агент признал, что в мае 2024 г получил от военной разведки Украины задание собирать сведения о нефтебазах в Подмосковье, следует из видео ФСБ.
2024-12-29T10:28
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РИА Новости Крым
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госизмена, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, московская область, закон и право, видео
Украинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в Подмосковье
Украинский агент фотографировал объекты топливно-энергетического комплекса в Подмосковье
10:28 29.12.2024 (обновлено: 10:29 29.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. По заданию украинских кураторов россиянин фотографировал объекты топливно-энергетического комплекса в Подмосковье, подозреваемый в госизмене арестован. Об этом в воскресенье сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Российской Федерации, 1983 г.р., по подозрению в совершении государственной измены. В результате оперативно-разыскных мероприятий получены сведения об установлении и поддержании подозреваемым контактов посредством интернет-мессенджера с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
По заданию куратора за деньги россиянин собирал и передавал фотоматериалы объекта топливно-энергетического комплекса, расположенного на территории Московской области, уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о государственной измене, сейчас подозреваемый находится под стражей. Следственные действия продолжаются, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
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