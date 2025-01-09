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В ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации
В ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации - РИА Новости Крым, 09.01.2025
В ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации
Более 500 тысяч украинцев находятся в розыске из-за уклонения от воинской службы, заявила представитель Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T14:28
2025-01-09T14:28
2025-01-09T14:28
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Более 500 тысяч украинцев находятся в розыске из-за уклонения от воинской службы, заявила представитель Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Киндратив в интервью украинским СМИ.По словам Киндратив, розыском уклонистов занимаются не территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), а органы полиции."Для нацполиции это не является единственной обязанностью. И разыскать такое количество людей теми ограниченными средствами, которые у нее есть, довольно сложно", - констатировала она.Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от киевского режима срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. По данным ведомства, соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время.В середине декабря президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что вероятное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет будет являться очередным преступлением киевского режима и не изменит ситуацию на поле боя в зоне СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали СШАСкоро возьмутся за детей – Небензя о темпах мобилизации на УкраинеЗеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, новости, украина, в мире
В ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизации
На Украине объявили в розыск более 500 тысяч человек из-за уклонения от мобилизации