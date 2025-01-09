https://crimea.ria.ru/20250109/sem-poselkov-pod-simferopolem-bez-vody--prokuratura-provodit-proverku-1143193431.html

Семь поселков под Симферополем без воды – прокуратура проводит проверку

Семь поселков под Симферополем без воды – прокуратура проводит проверку - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Семь поселков под Симферополем без воды – прокуратура проводит проверку

Прокуратура организовала проверку из-за ограничения водоснабжения в пригороде Симферополя, в результате которой семь населенных пунктов остались без воды. Об... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T14:22

2025-01-09T14:22

2025-01-09T14:22

отключение воды в крыму

прокуратура республики крым

симферопольский район

новости крыма

крым

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Прокуратура организовала проверку из-за ограничения водоснабжения в пригороде Симферополя, в результате которой семь населенных пунктов остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Авария на сетях произошла еще 7 января, в результате семь населенных пунктов Симферопольского района остались без воды. На предприятии добавили, что полностью восстановить водоснабжение планируется 10 января.Кроме того, на контроле прокуратуры находится вопрос организации подвоза воды населению.Ранее надзорное ведомство организовало проверку в связи с крупной аварией на сетях в Симферополе. Тогда без воды остались шесть тысяч абонентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды накопили водохранилища КрымаЧисло аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зимеВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов

симферопольский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение воды в крыму, прокуратура республики крым, симферопольский район, новости крыма, крым, жкх