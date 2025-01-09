https://crimea.ria.ru/20250109/dron-atakoval-zhiloy-dom-v-belgorodskoy-oblasti--ranen-muzhchina-1143193276.html

Дрон атаковал жилой дом в Белгородской области – ранен мужчина

Дрон атаковал жилой дом в Белгородской области – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Дрон атаковал жилой дом в Белгородской области – ранен мужчина

Мужчина получил множественные ранения в результате атаки украинского дрона ВСУ по жилому дому в селе Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T14:20

2025-01-09T14:20

2025-01-09T14:22

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы всу

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141409202_216:0:1280:599_1920x0_80_0_0_7ddd126980b8d3cd2c51d74ee5d2a576.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Мужчина получил множественные ранения в результате атаки украинского дрона ВСУ по жилому дому в селе Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, FPV-дроны атаковали село Чайки и поселок Малиновка Белгородского района, в населенных пунктах поврежден автомобиль, линия электропередачи, света нет по ряду улиц, уточнил Гладков.Накануне в результате атаки беспилотника ранения получила семейная пара из Белгородской области. 6 января два мирных жителя были ранены при сбросе с дрона взрывчатки в селе Ржевка. В Волоконовском районе в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю ранены женщина и девушка 17 лет. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жителиВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощиТри человека ранены при массированной атаке ВСУ по Запорожской области

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости, общество