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Дрон атаковал жилой дом в Белгородской области – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Дрон атаковал жилой дом в Белгородской области – ранен мужчина
Дрон атаковал жилой дом в Белгородской области – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Дрон атаковал жилой дом в Белгородской области – ранен мужчина
Мужчина получил множественные ранения в результате атаки украинского дрона ВСУ по жилому дому в селе Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T14:20
2025-01-09T14:22
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Мужчина получил множественные ранения в результате атаки украинского дрона ВСУ по жилому дому в селе Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, FPV-дроны атаковали село Чайки и поселок Малиновка Белгородского района, в населенных пунктах поврежден автомобиль, линия электропередачи, света нет по ряду улиц, уточнил Гладков.Накануне в результате атаки беспилотника ранения получила семейная пара из Белгородской области. 6 января два мирных жителя были ранены при сбросе с дрона взрывчатки в селе Ржевка. В Волоконовском районе в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю ранены женщина и девушка 17 лет. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли школу в Херсонской области: пострадали мирные жителиВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощиТри человека ранены при массированной атаке ВСУ по Запорожской области
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости, общество
Дрон атаковал жилой дом в Белгородской области – ранен мужчина

В Белгородской области при атаке дрона на жилой дом ранен мирный житель

14:20 09.01.2025 (обновлено: 14:22 09.01.2025)
 
© Telegram Валентин ДемидовПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ
© Telegram Валентин Демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Мужчина получил множественные ранения в результате атаки украинского дрона ВСУ по жилому дому в селе Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате детонации беспилотника получил ранения мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями головы, шеи, рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, FPV-дроны атаковали село Чайки и поселок Малиновка Белгородского района, в населенных пунктах поврежден автомобиль, линия электропередачи, света нет по ряду улиц, уточнил Гладков.
Накануне в результате атаки беспилотника ранения получила семейная пара из Белгородской области. 6 января два мирных жителя были ранены при сбросе с дрона взрывчатки в селе Ржевка. В Волоконовском районе в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю ранены женщина и девушка 17 лет.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбстрелы ВСУНовостиОбщество
 
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