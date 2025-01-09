https://crimea.ria.ru/20250109/sevastopoltsa-oshtrafovali-na-120-tysyach-za-propagandu-lgbt-1143192169.html

Севастопольца оштрафовали на 120 тысяч за пропаганду ЛГБТ*

Севастопольца оштрафовали на 120 тысяч за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Севастопольца оштрафовали на 120 тысяч за пропаганду ЛГБТ*

Суд в Севастополе оштрафовал работника местного хлебопекарного предприятия на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T13:49

2025-01-09T13:49

2025-01-09T13:49

севастополь

закон и право

умвд россии по севастополю

новости севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе оштрафовал работника местного хлебопекарного предприятия на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает управление МВД по региону.Его противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции и Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.В отношении правонарушителя составили административный протокол, а собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд.Мировой судья Нахимовского судебного района назначил нарушителю штраф в размере 120 тысяч рублей.* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До 5 миллионов: Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфриУсыновление детей из России в страны с разрешенной сменой пола запретилиРоссия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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