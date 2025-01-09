https://crimea.ria.ru/20250109/sevastopoltsa-oshtrafovali-na-120-tysyach-za-propagandu-lgbt-1143192169.html
Севастопольца оштрафовали на 120 тысяч за пропаганду ЛГБТ*
Севастопольца оштрафовали на 120 тысяч за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Севастопольца оштрафовали на 120 тысяч за пропаганду ЛГБТ*
Суд в Севастополе оштрафовал работника местного хлебопекарного предприятия на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T13:49
2025-01-09T13:49
2025-01-09T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе оштрафовал работника местного хлебопекарного предприятия на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает управление МВД по региону.Его противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции и Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.В отношении правонарушителя составили административный протокол, а собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд.Мировой судья Нахимовского судебного района назначил нарушителю штраф в размере 120 тысяч рублей.* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До 5 миллионов: Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфриУсыновление детей из России в страны с разрешенной сменой пола запретилиРоссия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнение
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РИА Новости Крым
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Севастопольца оштрафовали на 120 тысяч за пропаганду ЛГБТ*
Севастополец оштрафован на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных половых отношений
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе оштрафовал работника местного хлебопекарного предприятия на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает управление МВД по региону.
"Оперативники установили, что 37-летний укладчик продукции местного хлебопекарного предприятия в свободное от работы время интересовался нетрадиционными сексуальными отношениями и активно пропагандировал их в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Его противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции и Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
В отношении правонарушителя составили административный протокол, а собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд.
Мировой судья Нахимовского судебного района назначил нарушителю штраф в размере 120 тысяч рублей.
* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму
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