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Для чего Зеленский заявил о планах идти на второй срок – мнение - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Для чего Зеленский заявил о планах идти на второй срок – мнение
Для чего Зеленский заявил о планах идти на второй срок – мнение - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Для чего Зеленский заявил о планах идти на второй срок – мнение
Глава киевского режима Владимир Зеленский будет пытаться пойти на второй президентский срок в том числе с целью своего политического и физического... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T12:49
2025-01-09T12:49
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
мнения
владимир зеленский
выборы
украина
политика
сша
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский будет пытаться пойти на второй президентский срок в том числе с целью своего политического и физического самосохранения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политический и военный эксперт Сергей Горбачев.Ранее Зеленский заявил, что хочет баллотироваться на второй президентский срок при условии отказа от участия в выборах экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.По мнению эксперта, подобные заявления и другие вбросы различных политиков и СМИ по поводу президентских выборов на Украине и возможной смены главы государства делаются в том числе и с целью "прощупывания" общественного мнения и обозначения реакции западного истеблишмента."Весь этот информационный массив должен нас сподвигнуть к одной мысли – не нужно питать иллюзий. Маловероятно, что что-то радикально изменится и в позиции Украины, и в позиции Запада", - полагает аналитик.Горбачев также скептически оценил перспективы скорого урегулирования украинского кризиса после прихода в Белый дом Дональда Трампа."Трамп – делец, бизнесмен, и в любой сделке он ищет выгоду, независимо от того, каковы позиции партнеров с точки зрения получения их выгоды. Трампу невыгодно иметь пророссийскую Украину. Ему нужна Украина, ресурсами которой будут отбивать те деньги, которые США на нее потратили за минувшее десятилетие", - пояснил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Узурпаторы власти на Украине не имеют права отдавать приказы ВСУ – Путин"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в Киеве2024 год стал для Зеленского трагическим
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сергей горбачев, мнения, владимир зеленский, выборы, украина, политика, сша, новости
Для чего Зеленский заявил о планах идти на второй срок – мнение

Зеленский хочет остаться у власти в том числе ради физического самосохранения – политолог

12:49 09.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский будет пытаться пойти на второй президентский срок в том числе с целью своего политического и физического самосохранения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политический и военный эксперт Сергей Горбачев.
Ранее Зеленский заявил, что хочет баллотироваться на второй президентский срок при условии отказа от участия в выборах экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
"Это свидетельствует о том, что он (Зеленский – ред.) с одной стороны хочет продлить свою политическую жизнь и тот курс, который он избрал. С другой стороны, это стремление самосохраниться, в том числе физически. Также это заявление свидетельствует о его намерении остаться в тренде, не выпасть, чтобы с ним продолжали считаться", - сказал Горбачев.
По мнению эксперта, подобные заявления и другие вбросы различных политиков и СМИ по поводу президентских выборов на Украине и возможной смены главы государства делаются в том числе и с целью "прощупывания" общественного мнения и обозначения реакции западного истеблишмента.
"Весь этот информационный массив должен нас сподвигнуть к одной мысли – не нужно питать иллюзий. Маловероятно, что что-то радикально изменится и в позиции Украины, и в позиции Запада", - полагает аналитик.
Горбачев также скептически оценил перспективы скорого урегулирования украинского кризиса после прихода в Белый дом Дональда Трампа.
"Трамп – делец, бизнесмен, и в любой сделке он ищет выгоду, независимо от того, каковы позиции партнеров с точки зрения получения их выгоды. Трампу невыгодно иметь пророссийскую Украину. Ему нужна Украина, ресурсами которой будут отбивать те деньги, которые США на нее потратили за минувшее десятилетие", - пояснил эксперт.
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Радио "Спутник в Крыму"Сергей ГорбачевМненияВладимир ЗеленскийВыборыУкраинаПолитикаСШАНовости
 
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