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Еще 14 украинских дронов сбиты за два часа над пятью областями России

Еще 14 украинских дронов сбиты за два часа над пятью областями России - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Еще 14 украинских дронов сбиты за два часа над пятью областями России

Российские системы ПВО за два часа сбили еще 14 украинских беспилотников над пятью областями страны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T22:42

2025-01-01T22:42

2025-01-01T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за два часа сбили еще 14 украинских беспилотников над пятью областями страны. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее в среду в Минобороны сообщили о ликвидации 19 украинских дронов над пятью регионами страны.Ночью 31 декабря 17 украинских беспилотников были сбиты над Крымом, всего были уничтожены 68 вражеских дронов.В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО сбили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, воронежская область, ростовская область, тульская область, орловская область, белгородская область, пво, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)