https://crimea.ria.ru/20250101/17-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-vecherom-nad-pyatyu-regionami-rossii-1143061287.html
19 украинских беспилотников сбили вечером над пятью регионами России
19 украинских беспилотников сбили вечером над пятью регионами России - РИА Новости Крым, 01.01.2025
19 украинских беспилотников сбили вечером над пятью регионами России
Российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 19 украинских беспилотников над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T21:13
2025-01-01T21:13
2025-01-01T21:17
министерство обороны рф
новости
ростовская область
брянская область
воронежская область
курская область
белгородская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142355416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60a39fac2505ac7c4a40915a3ac633bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 19 украинских беспилотников над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.Ночью 31 декабря 17 украинских беспилотников были сбиты над Крымом, всего были уничтожены 68 вражеских дронов.В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО сбили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
брянская область
воронежская область
курская область
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142355416_444:460:2561:2048_1920x0_80_0_0_11fa36cfd7e148493e373a3ed98b0400.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, ростовская область, брянская область, воронежская область, курская область, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
19 украинских беспилотников сбили вечером над пятью регионами России
Над пятью регионами России сбили 19 беспилотников
21:13 01.01.2025 (обновлено: 21:17 01.01.2025)