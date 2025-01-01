https://crimea.ria.ru/20250101/17-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-vecherom-nad-pyatyu-regionami-rossii-1143061287.html

19 украинских беспилотников сбили вечером над пятью регионами России

19 украинских беспилотников сбили вечером над пятью регионами России - РИА Новости Крым, 01.01.2025

19 украинских беспилотников сбили вечером над пятью регионами России

Российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 19 украинских беспилотников над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T21:13

2025-01-01T21:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 19 украинских беспилотников над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.Ночью 31 декабря 17 украинских беспилотников были сбиты над Крымом, всего были уничтожены 68 вражеских дронов.В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО сбили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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