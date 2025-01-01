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19 украинских беспилотников сбили вечером над пятью регионами России - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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19 украинских беспилотников сбили вечером над пятью регионами России
19 украинских беспилотников сбили вечером над пятью регионами России - РИА Новости Крым, 01.01.2025
19 украинских беспилотников сбили вечером над пятью регионами России
Российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 19 украинских беспилотников над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 01.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 19 украинских беспилотников над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.Ночью 31 декабря 17 украинских беспилотников были сбиты над Крымом, всего были уничтожены 68 вражеских дронов.В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО сбили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, ростовская область, брянская область, воронежская область, курская область, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
19 украинских беспилотников сбили вечером над пятью регионами России

Над пятью регионами России сбили 19 беспилотников

21:13 01.01.2025 (обновлено: 21:17 01.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 19 украинских беспилотников над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 17:30 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: десять БпЛА над территорией Белгородской области, три над территорией Курской области, два над территорией Воронежской области, два над территорией Брянской области и два над территорией Ростовской области", – сказано в сообщении.
Ночью 31 декабря 17 украинских беспилотников были сбиты над Крымом, всего были уничтожены 68 вражеских дронов.
В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО сбили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.
Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.
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Министерство обороны РФНовостиРостовская областьБрянская областьВоронежская областьКурская областьБелгородская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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