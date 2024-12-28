https://crimea.ria.ru/20241228/telegram-kanal-ria-novosti-zablokirovali-v-evrope-1142996775.html

Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе

Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе

В Европе приступили к блокировке Telegram-канала РИА Новости - он уже недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T16:07

2024-12-28T16:07

2024-12-28T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В Европе приступили к блокировке Telegram-канала РИА Новости - он уже недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии. Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости в этих странах.Канал ежедневно набирал более 250 тысяч просмотров от пользователей на европейских языках.Ранее в ряде стран Евросоюза было принято несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ. В частности, блокировке подверглись ресурсы медиагруппы "Россия сегодня": сайт РИА Новости, канал RT и другие. Персональные санкции были введены против шеф-редактора МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян и генерального директора Дмитрия Киселева.Признанная в России экстремистской компания Meta* заблокировала аккаунты "России сегодня" и канала RT, кроме того, были удалены аккаунты Sputnik в популярной соцсети Tik-Tok. В конце октября Telegram-канал RT был заблокирован на Украине.* Признана в России экстремистскойСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкцииКак антироссийские санкции "аукнулись" ЕвропеБлинкен обвинил RT в участии во вмешательстве в дела других стран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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