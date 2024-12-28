Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе
В странах Европы ввели блокировку на Telegram-канал РИА Новости
16:07 28.12.2024 (обновлено: 16:08 28.12.2024)
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В Европе приступили к блокировке Telegram-канала РИА Новости - он уже недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии. Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости в этих странах.
"При попытке просмотреть материалы на канале появляется надпись, в которой утверждается, что канал якобы нарушал местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров", - информирует редакция.
Канал ежедневно набирал более 250 тысяч просмотров от пользователей на европейских языках.
Ранее в ряде стран Евросоюза было принято несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ. В частности, блокировке подверглись ресурсы медиагруппы "Россия сегодня": сайт РИА Новости, канал RT и другие. Персональные санкции были введены против шеф-редактора МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян и генерального директора Дмитрия Киселева.
Признанная в России экстремистской компания Meta* заблокировала аккаунты "России сегодня" и канала RT, кроме того, были удалены аккаунты Sputnik в популярной соцсети Tik-Tok. В конце октября Telegram-канал RT был заблокирован на Украине.
* Признана в России экстремистской
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