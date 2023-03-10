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В России восстановлено в правах еще 6 тысяч обманутых дольщиков - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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В России восстановлено в правах еще 6 тысяч обманутых дольщиков
В России восстановлено в правах еще 6 тысяч обманутых дольщиков - РИА Новости Крым, 10.03.2023
В России восстановлено в правах еще 6 тысяч обманутых дольщиков
В этом году в России приняты решения по восстановлению прав почти 6 тысяч обманутых дольщиков. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T21:37
2023-03-10T21:37
марат хуснуллин
общество
строительство
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В этом году в России приняты решения по восстановлению прав почти 6 тысяч обманутых дольщиков. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.По данным вице-премьера, Фондом выплачены компенсации совокупным объемом 1,3 млрд рублей. Денежные средства получили 400 дольщиков.В этот же период за счет региональных механизмов восстановлены права почти 4 тысяч человек.Сколько стоит помощь дольщикамКак сообщалось ранее, чтобы решить вопрос со всеми обманутыми дольщиками по России потребуется около 500 миллиардов рублей.По мнению Марата Хуснуллина, важнее достроить уже заявленные дома, чем искать возможность для покупки дольщикам альтернативных квартир.По данным Крымского республиканского фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, в Республике Крым большинство объектов, "имеющих признаки проблемных", находятся в Ялте.Куда обратитьсяОбманутые дольщики могут подавать заявление на возмещение потерянных денег через портал госуслуг. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Как пояснили в Кабмине, чтобы подать заявление на выплату возмещения, дольщику достаточно авторизоваться на портале и выбрать соответствующую услугу. Все данные для заполнения заявления будут добавляться автоматически из профиля, вводить их вручную не нужно. Подписывать новый документ можно будет простой или усиленной электронной подписью.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах Госуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделок Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках
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Новости
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марат хуснуллин, общество, строительство, россия, новости
В России восстановлено в правах еще 6 тысяч обманутых дольщиков

Хуснуллин: почти 6 тысяч обманутых дольщиков восстановлены в правах

21:37 10.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В этом году в России приняты решения по восстановлению прав почти 6 тысяч обманутых дольщиков. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
"Так с помощью федеральных механизмов, которые применяет Фонд развития территорий, достроены и введены в эксплуатацию 12 домов жилой площадью 76,5 тысяч кв.м. Квартиры в них получат 1600 человек", - уточнил Марат Хуснуллин.
По данным вице-премьера, Фондом выплачены компенсации совокупным объемом 1,3 млрд рублей. Денежные средства получили 400 дольщиков.
В этот же период за счет региональных механизмов восстановлены права почти 4 тысяч человек.

Сколько стоит помощь дольщикам

Как сообщалось ранее, чтобы решить вопрос со всеми обманутыми дольщиками по России потребуется около 500 миллиардов рублей.
По мнению Марата Хуснуллина, важнее достроить уже заявленные дома, чем искать возможность для покупки дольщикам альтернативных квартир.
По данным Крымского республиканского фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, в Республике Крым большинство объектов, "имеющих признаки проблемных", находятся в Ялте.

Куда обратиться

Обманутые дольщики могут подавать заявление на возмещение потерянных денег через портал госуслуг. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Как пояснили в Кабмине, чтобы подать заявление на выплату возмещения, дольщику достаточно авторизоваться на портале и выбрать соответствующую услугу. Все данные для заполнения заявления будут добавляться автоматически из профиля, вводить их вручную не нужно. Подписывать новый документ можно будет простой или усиленной электронной подписью.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах
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Марат ХуснуллинОбществоСтроительствоРоссияНовости
 
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