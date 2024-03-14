https://crimea.ria.ru/20240314/sk-v-krymu-vosstanavlivaet-prava-siroty-na-poluchenie-zhilya-1135646085.html

СК в Крыму восстанавливает права сироты на получение жилья

СК в Крыму восстанавливает права сироты на получение жилья - РИА Новости Крым, 14.03.2024

СК в Крыму восстанавливает права сироты на получение жилья

Следком в Крыму расследует уголовное дело о нарушении прав сироты на предоставление жилья. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ведомства. РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T12:06

2024-03-14T12:06

2024-03-14T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Следком в Крыму расследует уголовное дело о нарушении прав сироты на предоставление жилья. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ведомства.Дело возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями."Выполнен значительный объем мероприятий – допрошен круг лиц, осуществивших реализацию и закупку жилого помещения, изъята техническая документация, назначена и проведена судебная строительно-техническая экспертиза", - сообщили в СК. На сегодняшний день принимаются меры к восстановлению нарушенных прав сироты, выявленные нарушения устраняются. Параллельно ведутся следственные действия, будет дана оценка действиям причастных должностных лиц.

https://crimea.ria.ru/20240313/chetvero-sirot-v-yalte-poluchili-kvartiry-posle-vmeshatelstva-prokuratury-1135611458.html

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