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СК в Крыму восстанавливает права сироты на получение жилья
СК в Крыму восстанавливает права сироты на получение жилья - РИА Новости Крым, 14.03.2024
СК в Крыму восстанавливает права сироты на получение жилья
Следком в Крыму расследует уголовное дело о нарушении прав сироты на предоставление жилья. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ведомства. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T12:06
2024-03-14T12:06
2024-03-14T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Следком в Крыму расследует уголовное дело о нарушении прав сироты на предоставление жилья. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ведомства.Дело возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями."Выполнен значительный объем мероприятий – допрошен круг лиц, осуществивших реализацию и закупку жилого помещения, изъята техническая документация, назначена и проведена судебная строительно-техническая экспертиза", - сообщили в СК. На сегодняшний день принимаются меры к восстановлению нарушенных прав сироты, выявленные нарушения устраняются. Параллельно ведутся следственные действия, будет дана оценка действиям причастных должностных лиц.
https://crimea.ria.ru/20240313/chetvero-sirot-v-yalte-poluchili-kvartiry-posle-vmeshatelstva-prokuratury-1135611458.html
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закон и право, сакский район, крымский следком, общество, срочные новости крыма, крым
СК в Крыму восстанавливает права сироты на получение жилья
Следком в Крыму расследует дело о нарушении прав сироты на жилье
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Следком в Крыму расследует уголовное дело о нарушении прав сироты на предоставление жилья. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ведомства.
Дело возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями.
Следствие установило, что в селе Зерновое Сакского района должностные лица администрации приобрели в муниципальную собственность жилое помещение, которое в 2021 году было передано молодому человеку из числа детей, оставшихся без попечения родителей. При этом юноша так и не смог туда вселиться, поскольку жилье не соответствовало санитарным правилам, техническим нормам, в нем отсутствует отопление и газ.
"Выполнен значительный объем мероприятий – допрошен круг лиц, осуществивших реализацию и закупку жилого помещения, изъята техническая документация, назначена и проведена судебная строительно-техническая экспертиза", - сообщили в СК.
На сегодняшний день принимаются меры к восстановлению нарушенных прав сироты, выявленные нарушения устраняются. Параллельно ведутся следственные действия, будет дана оценка действиям причастных должностных лиц.