https://crimea.ria.ru/20221128/v-etom-godu-sevastopol-ozelenilsya-na-318-mln-rubley-1125584579.html
В этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублей
В этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.11.2022
В этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублей
В 2022 году в Севастополе направлено на компенсационное озеленение города 31,8 млн рублей. Об этом сообщила глава управления природных ресурсов и экологии Юлия... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T21:52
2022-11-28T21:52
2022-11-28T21:52
севастополь
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В 2022 году в Севастополе направлено на компенсационное озеленение города 31,8 млн рублей. Об этом сообщила глава управления природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова на аппаратном совещании городского правительства.Средства пошли на разработку проектов озеленения, сами работы и закупку саженцев для проведения акций "Сад памяти" и "Сохраним лес". "Мы планируем направить в "Парки и скверы" средства в объеме 13,8 млн рублей на озеленение и уход для 10 территорий Ленинского и Гагаринского районов города Севастополя. Место высадки новых зеленых насаждений выбирали вместе с муниципальными властями, учитывая пожелания горожан. Это улицы Коммунистическая, Героев Бреста, 33, Генерала Хрюкина, перекресток проспекта Генерала Острякова и улицы Хрусталева, проспект Генерала Острякова, 182, 114, 118, 84, сквер возле школы №57", – сказала глава Севприроднадзора.Судьба уникального парка Данилевского в Крыму: увидят ли его туристы? >>В будущем году за 1,3 млн рублей департамент труда и соцзащиты планирует озеленить четыре соцучереждения: Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания на улице Хрусталева, 27, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями на улице Николая Музыки, 20, Социальный приют для детей и подростков на улице Окопной, 9 и Центр помощи семье и детям на улице Пушкина, 18.В 2023 году выделят 24,1 млн рублей для озеленения улицы Рабочая, Николая Островского, Багрия, Коли Пищенко, Дмитрия Ульянова, Меньшикова, Маринеско, Колобова, сквера на проспекте Победы и Столетовский.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе удвоят количество растений, вынужденно уничтоженных при строительстве восьмого этапа трассы "Таврида". Среди высаживаемых растений большинство краснокнижные.
https://crimea.ria.ru/20221122/v-sevastopole-kompensiruyut-vyrublennye-pri-stroyke-tavridy-derevya-1125495510.html
https://crimea.ria.ru/20221128/na-istoricheskom-bulvare-otkroyut-pervye-zdaniya-muzeya-posle-rekonstruktsii-1125577575.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, городская среда
В этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублей
Сколько денег необходимо Севастополю в ближайшие годы на озеленение
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В 2022 году в Севастополе направлено на компенсационное озеленение города 31,8 млн рублей. Об этом сообщила глава управления природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова на аппаратном совещании городского правительства.
Средства пошли на разработку проектов озеленения, сами работы и закупку саженцев для проведения акций "Сад памяти" и "Сохраним лес".
"Мы планируем направить в "Парки и скверы" средства в объеме 13,8 млн рублей на озеленение и уход для 10 территорий Ленинского и Гагаринского районов города Севастополя. Место высадки новых зеленых насаждений выбирали вместе с муниципальными властями, учитывая пожелания горожан. Это улицы Коммунистическая, Героев Бреста, 33, Генерала Хрюкина, перекресток проспекта Генерала Острякова и улицы Хрусталева, проспект Генерала Острякова, 182, 114, 118, 84, сквер возле школы №57", – сказала глава Севприроднадзора.
В будущем году за 1,3 млн рублей департамент труда и соцзащиты планирует озеленить четыре соцучереждения: Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания на улице Хрусталева, 27, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями на улице Николая Музыки, 20, Социальный приют для детей и подростков на улице Окопной, 9 и Центр помощи семье и детям на улице Пушкина, 18.
В 2023 году выделят 24,1 млн рублей для озеленения улицы Рабочая, Николая Островского, Багрия, Коли Пищенко, Дмитрия Ульянова, Меньшикова, Маринеско, Колобова, сквера на проспекте Победы и Столетовский.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, в Севастополе удвоят количество растений, вынужденно уничтоженных при строительстве восьмого этапа трассы "Таврида". Среди высаживаемых растений большинство краснокнижные.