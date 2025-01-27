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Запад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие Победы

Запад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие Победы - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Запад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие Победы

Министерства иностранных дел и спецслужбы западных стран пытаются сорвать участие руководителей ряда государств в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T08:12

2025-01-27T08:12

2025-01-27T08:12

сергей нарышкин

служба внешней разведки (свр)

80 лет победы

россия

в мире

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Министерства иностранных дел и спецслужбы западных стран пытаются сорвать участие руководителей ряда государств в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.По словам Нарышкина, в западных столицах понимают, что их успех в таких акциях "будет иметь существенное значение в планах и в мечтах о полной изоляции России". Однако добиться этого им не удастся, заверил директор СВР.Он также добавил, что некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии и Польше, усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны."Они пытаются, с одной стороны, обелить преступления нацистов, и, с другой стороны, пытаются принизить по-настоящему решающую роль Красной Армии, народов Советского Союза в разгроме фашистской Германии, в освобождении и нашей страны, и всей Европы от нацизма", - пояснил Нарышкин.9 мая в Москве пройдут юбилейные торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приглашение на празднование уже получили лидеры стран СНГ, а также председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, глава Боснии и Герцоговины Милорад Додик, лидеры ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парадыПутин поручил привести в порядок все памятники ко Дню ПобедыВ музеях Керчи начали подготовку к 80-летию Победы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), 80 лет победы, россия, в мире, новости