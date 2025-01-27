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Запад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие Победы
Запад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие Победы - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Запад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие Победы
Министерства иностранных дел и спецслужбы западных стран пытаются сорвать участие руководителей ряда государств в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T08:12
2025-01-27T08:12
2025-01-27T08:12
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
80 лет победы
россия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Министерства иностранных дел и спецслужбы западных стран пытаются сорвать участие руководителей ряда государств в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.По словам Нарышкина, в западных столицах понимают, что их успех в таких акциях "будет иметь существенное значение в планах и в мечтах о полной изоляции России". Однако добиться этого им не удастся, заверил директор СВР.Он также добавил, что некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии и Польше, усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны."Они пытаются, с одной стороны, обелить преступления нацистов, и, с другой стороны, пытаются принизить по-настоящему решающую роль Красной Армии, народов Советского Союза в разгроме фашистской Германии, в освобождении и нашей страны, и всей Европы от нацизма", - пояснил Нарышкин.9 мая в Москве пройдут юбилейные торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приглашение на празднование уже получили лидеры стран СНГ, а также председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, глава Боснии и Герцоговины Милорад Додик, лидеры ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парадыПутин поручил привести в порядок все памятники ко Дню ПобедыВ музеях Керчи начали подготовку к 80-летию Победы
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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), 80 лет победы, россия, в мире, новости
Запад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие Победы
Запад пытается сорвать приезд глав государств на празднование 80-летия Победы – Нарышкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Министерства иностранных дел и спецслужбы западных стран пытаются сорвать участие руководителей ряда государств в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.
"Мы сегодня уже видим попытки, которые предпринимаются рядом западных столиц, сорвать участие международных, иностранных руководителей в праздновании юбилея Великой Победы. Эти попытки являются одним из приоритетов внешнеполитических ведомств и специальных служб западных стран ", - сказал глава ведомства.
По словам Нарышкина, в западных столицах понимают, что их успех в таких акциях "будет иметь существенное значение в планах и в мечтах о полной изоляции России". Однако добиться этого им не удастся, заверил директор СВР.
Он также добавил, что некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии и Польше, усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны.
"Они пытаются, с одной стороны, обелить преступления нацистов, и, с другой стороны, пытаются принизить по-настоящему решающую роль Красной Армии, народов Советского Союза в разгроме фашистской Германии, в освобождении и нашей страны, и всей Европы от нацизма", - пояснил Нарышкин.
9 мая в Москве пройдут юбилейные торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приглашение на празднование уже получили лидеры стран СНГ, а также председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, глава Боснии и Герцоговины Милорад Додик, лидеры ряда других стран.
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