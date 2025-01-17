https://crimea.ria.ru/20250117/v-muzeyakh-kerchi-nachali-podgotovku-k-80-letiyu-pobedy-1143398072.html
В музеях Керчи начали подготовку к 80-летию Победы
В музеях Керчи начали подготовку к 80-летию Победы - РИА Новости Крым, 17.01.2025
В музеях Керчи начали подготовку к 80-летию Победы
Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник совместно с администрацией Керчи начал подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T06:38
2025-01-17T06:38
2025-01-17T06:38
радио "спутник в крыму"
музеи крыма
80 лет победы
владимир фролов
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник совместно с администрацией Керчи начал подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил завотделом охраны памятников и археологических исследований Владимир Фролов.По его словам, несмотря на то, что на территории Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен в текущем году будут проводиться некоторые строительные работы, к 9 мая здесь также планируются мероприятия."Я не буду сейчас раскрывать всех нюансов, связанных с празднованием этой великой даты, поскольку музей-заповедник планирует определенные работы на Аджимушкае. Это процесс, который должен будет завершиться уже к маю. Он требует документации и согласований", – отметил Фролов.Ранее он сообщил, что мемориальный комплекс "Аджимушкай" в Керчи больше всех пострадал от аномальных осадков, обрушившихся на Крым три года назад, и в 2025-м здесь проведут первоочередные противоаварийные работы в рамках госпрограммы.Помимо Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен, в состав Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника входят также Музей истории Эльтигенского десанта и памятник фортификационного строительства XIX Крепость Керчь, хранящие память о героическом подвиге защитников и освободителей Крыма в годы Великой Отечественной войны.В ноябре 2024 года в прокуратуре Крыма заявили, что некоторые памятники, посвященные событиям того времени, содержатся в Керчи с нарушениями требований охранных обязательств и прокурор добивается их ремонта через суд.Накануне, 15 января, президент России Владимир Путин поручил привести все мемориалы и воинские захоронения должны в порядок ко Дню Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил привести в порядок все памятники ко Дню Победы Сколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в Крыму Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парады
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музеи крыма, 80 лет победы, владимир фролов, керчь, крым, новости крыма
В музеях Керчи начали подготовку к 80-летию Победы
Музеи Керчи совместно с администрацией города начали подготовку к 80-летию Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым.
Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник совместно с администрацией Керчи начал подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил завотделом охраны памятников и археологических исследований Владимир Фролов.
"Мероприятия, связанные с празднованием 80-летия администрация музея-заповедника совместно с администрацией города Керчи, уже ведутся", – сказал Фролов.
По его словам, несмотря на то, что на территории Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен в текущем году будут проводиться некоторые строительные работы, к 9 мая здесь также планируются мероприятия.
"Я не буду сейчас раскрывать всех нюансов, связанных с празднованием этой великой даты, поскольку музей-заповедник планирует определенные работы на Аджимушкае. Это процесс, который должен будет завершиться уже к маю. Он требует документации и согласований", – отметил Фролов.
Ранее он сообщил, что мемориальный комплекс "Аджимушкай" в Керчи больше всех пострадал от аномальных осадков, обрушившихся на Крым три года назад, и в 2025-м здесь проведут первоочередные противоаварийные работы в рамках госпрограммы.
Помимо Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен, в состав Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника входят также Музей истории Эльтигенского десанта и памятник фортификационного строительства XIX Крепость Керчь, хранящие память о героическом подвиге защитников и освободителей Крыма в годы Великой Отечественной войны.
В ноябре 2024 года в прокуратуре Крыма заявили
, что некоторые памятники, посвященные событиям того времени, содержатся в Керчи с нарушениями требований охранных обязательств и прокурор добивается их ремонта через суд.
Накануне, 15 января, президент России Владимир Путин поручил
привести все мемориалы и воинские захоронения должны в порядок ко Дню Победы.
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