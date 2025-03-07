https://crimea.ria.ru/20250307/vuchich-podtverdil-svoe-uchastie-v-prazdnovanii-80-letiya-pobedy-v-moskve-1144741036.html
Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого сербский лидер подтвердил свое участие в праздновании в РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T17:03
2025-03-07T17:03
2025-03-07T17:06
александр вучич
сербия
владимир путин (политик)
россия
80 лет победы
великая отечественная война
парад
политика
москва
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого сербский лидер подтвердил свое участие в праздновании в Москве 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Лидеры двух стран подчеркнули обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства, в основе которого лежат духовные, культурные и исторические связи народов двух стран.Также президенты рассмотрели ряд практических вопросов дальнейшего взаимодействия в различных областях, прежде всего в сфере энергетики."Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии, высказался в поддержку действий законно избранных властей. С российской стороны была также выражена солидарность с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком", - добавили в Кремле.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил усилить меры безопасности в РоссииВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупацииВ Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий
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александр вучич, сербия, владимир путин (политик), россия, 80 лет победы, великая отечественная война, парад, политика, москва, новости
Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Вучич в разговоре с Путиным подтвердил участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
17:03 07.03.2025 (обновлено: 17:06 07.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого сербский лидер подтвердил свое участие в праздновании в Москве 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Александр Вучич подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в Параде 9 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
Лидеры двух стран подчеркнули обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства, в основе которого лежат духовные, культурные и исторические связи народов двух стран.
Также президенты рассмотрели ряд практических вопросов дальнейшего взаимодействия в различных областях, прежде всего в сфере энергетики.
"Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии, высказался в поддержку действий законно избранных властей. С российской стороны была также выражена солидарность с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком", - добавили в Кремле.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.
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