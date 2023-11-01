https://crimea.ria.ru/20231101/noch-iskusstv-v-krymu-i-sevastopole-chto-posmotret-besplatno-1132483918.html

Ночь искусств в Крыму и Севастополе: что посмотреть бесплатно

Ночь искусств в Крыму и Севастополе: что посмотреть бесплатно - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Ночь искусств в Крыму и Севастополе: что посмотреть бесплатно

4 ноября многие музеи Крыма и Севастополя присоединятся к акции "Ночь искусств". Где посещение будет бесплатным, и чем будут удивлять гостей в День народного... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T21:16

2023-11-01T21:16

2023-11-01T15:33

культура

крым

севастополь

дом-музей а.с. грина в феодосии

музей истории, культуры и быта крымских татар

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

центральный музей тавриды

музеи крыма

ливадийский дворец

день народного единства

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. 4 ноября многие музеи Крыма и Севастополя присоединятся к акции "Ночь искусств". Где посещение будет бесплатным, и чем будут удивлять гостей в День народного единства - в подборке РИА Новости Крым.КерчьПо информации Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, в акции участвуют пять музеев Керчи: Керченский музей древностей, Лапидарий, Картинная галерея, Мелек-Чесменский курган и Музей истории Эльтигенского десанта.В Картинной галерее представлены как постоянные экспозиции, так и временные: "Улыбки осени" (картины современных крымских художников), "Глазами правды" (фотовыставка военкоров РИА Новости Крым), "Народы Крыма" (костюмы, бытовые предметы, фотографии из фондов Крымского этнографического музея).В музее истории Керченско-Эльтигенского десанта открыта выставка, посвященная 80-летию начала военной операции.Мелек-Чесменский курган - один из первых музеефицированных археологических памятников Крыма, образец древнего зодчества.В Музее древностей гости познакомятся с почти тысячелетним периодом истории региона, исследованиями археологов, посетив постоянные экспозиции. Также продолжает работать временная выставка "Руками керченских стеклоделов".В музее каменных древностей "Лапидарий" действуют четыре постоянные экспозиции: "Пантикапей", "Керчь на перекрестках истории", "Гимн вечности", "Мифы античного Боспора", и временные, среди которых недавно открытая выставка "Памятники из Китея".ФеодосияПо информации музея-заповедника "Киммерия Волошина", в Доме-музее А. С. Грина пройдет театрализованная поэтическая программа "Возьмите в попутчики мечту".В 16.00 начнется презентация выставки вышитых картин Марии Башаровой "То, что привязывает меня к тебе, - это любовь".17.30 - игра-спектакль для детей "Путешествие на сказочный остров".В 18.30 прозвучат стихи и песни поэтов и бардов, которые живут в Крыму. Завершится вечер дегустацией чая, который собирали сами сотрудники музея.В Музее Марины и Анастасии Цветаевых в 16.00 начнется тематическая экскурсия "Феодосия сестер Цветаевых".В 17.00 пройдет презентация экспозиции "Марина и Анастасия Цветаевы. Штрихи судьбы".18.00 - литературно-музыкальный вечер.19.30 – мероприятие "Письма из музея" в рамках Всероссийской военно-патриотической акции "Пишу тебе, герой!"КоктебельВ Доме-музее М. А. Волошина организуют детскую творческую программу "Легенды и мифы древнего Карадага". Также здесь проведут интерактивную экскурсию "Самоцветная палитра Коктебеля", игру-квест "Во поисках сокровищ Дома Поэта".Старый КрымДом-музей К. Г. Паустовского приглашает с 16.00 на онлайн-встречу "Крымские прогулки с Константином Паустовским: литература, живопись, фотография".В 17.15 откроется тематическая экскурсия по персональной выставке крымской художницы Натальи Четверговой "Моя Россия".С 18.15 начнется творческая встреча "Песня моей жизни" с Татьяной Зубенко.В 19.15 - литературно-музыкальный вечер "Стояла осень в солнце и туманах".ЯлтаВ этом году к акции "Ночь искусств" в Ялте присоединятся не только Дом-музей А. П. Чехова в Ялте, но и Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе.Двери Белой дачи и гурзуфского музея для гостей будут открыты до 20:00 часов. Помимо проведения вечерних экскурсий, организаторы также затронут в запланированных мероприятиях многие виды искусств.В 18:00 в зале литературной экспозиции ялтинского Дома-музея писателя пройдет презентация новой временной экспозиции "На земле нет лучше места, как наш сад…".В 18:30 состоится ретро показ кинофильма 1958 года "Девушка с гитарой".На Даче А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе в 17:00 пройдет мастер-класс по лепке из глины.В Ливадийском дворце пройдут бесплатные экскурсии и концерт. Посещение будет бесплатным с 10.00 до 16.00. Также свободным будет вход и на вечерние мероприятия. Одно из них - обзорная экскурсия дворцу. С 18:00 до 19:00, запланирована экскурсия "Крымская конференция". Проводить ее будут каждые 15 минут. В 19:00 начнется концертная программа.СимферопольЦентральный музей Тавриды в Симферополе предлагает следующие мероприятия:11.00 - 20.00 - бесплатное посещение экспозиции, кроме Золотой кладовой.В 16.00 - мультимедийная презентация "День народного единства: события конца XVI - начала XVII в России".16.30 – состоится музейная беседа "Научное наследие Александра Ферсмана. Минералы".17.30 - встреча с работниками завода "Фиолент" на выставке, посвященной 110-летию завода.18.30 - музейная беседа "Александр Ферсман. Влюбленный в камень".Также пройдут музейные беседы для детей и их родителей "Зверь из сказки" в 16.30 и 18.30.В 19.00 стартует мультимедийный проект "Архитектурное искусство исчезнувших цивилизаций Мезоамерики" путешественника, фотографа Виктора Пинчука.СевастопольВ Государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" с 18:00 до 22:00 пройдут тематические экскурсии, мастер-классы, концерт.Здесь запланирована тематическая экскурсия "Тысячелетия скрыты под ногами". В шатре в Саду миниатюр покажут фильм "Город трех империй", а в Античном театре пройдет концерт военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии.Также в Византийском дворике проведут мастер-классы. Любителей эпохи Средневековья заинтересует обучение танцам, играм и изготовлению кукол того времени. Дадут здесь и урок каллиграфии, и помогут освоить азы искусства чеканки монет.Кроме того, в "Херсонесе Таврическом" запланировали акцию "Рисуем вместе": на большом холсте в Саду миниатюр гости смогут изобразить достопримечательности музея-заповедника.Музей обороны Севастополя проведет мероприятия на территории кинотеатра "Украина".С 16:00 до 22:00 посетителям будут показывать оживший Севастополь начала XIX века. В программе – концерты, экскурсии, выставки, мастер-классы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Солнце Осени": чем удивит 70-й Бал Хризантем в Никитском ботсадуДлинные выходные и штрафы для продавцов: что ждет россиян в ноябреКормить бегемота и выбирать принцесс: что делать в Крыму на каникулах

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крым

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, крым, севастополь, дом-музей а.с. грина в феодосии, музей истории, культуры и быта крымских татар, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), центральный музей тавриды, музеи крыма, ливадийский дворец, день народного единства, новости крыма