https://crimea.ria.ru/20231101/dlinnye-vykhodnye-i-shtrafy-dlya-prodavtsov-chto-zhdet-rossiyan-v-noyabre-1132455123.html

Длинные выходные и штрафы для продавцов: что ждет россиян в ноябре

Длинные выходные и штрафы для продавцов: что ждет россиян в ноябре - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Длинные выходные и штрафы для продавцов: что ждет россиян в ноябре

Повышение пенсий работникам гражданской авиации и угольной промышленности, штрафы для недобросовестных продавцов, новые требования к детским автокреслам, а... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T07:33

2023-11-01T07:33

2023-11-01T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Повышение пенсий работникам гражданской авиации и угольной промышленности, штрафы для недобросовестных продавцов, новые требования к детским автокреслам, а также длинные праздники для всех россиян. Подробнее об этих и других новшествах третьего осеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Пенсионное обеспечениеТакже по закону четырежды в год корректируются пенсии членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников угольной промышленности — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Так что бывшие летчики и шахтеры тоже могут рассчитывать на ноябрьское повышение. Это положено в связи с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда. Размер допвыплат будет зависеть от стажа, средней заработной платы и той суммы, которую предприятие вносило в Пенсионный фонд.Выплаты мобилизованнымС 1 ноября 2023 года мобилизованные для участия в спецоперации военные пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты. То же касается военных пенсионеров-контрактников, защищающих интересы страны в зоне СВО.Раньше при мобилизации или подписании контракта они теряли военную пенсию по выслуге лет. Теперь по указу президента России от 11 сентября 2023 года вместо нее будет начисляться ежемесячная компенсация. Она полностью покроет размер утраченной пенсии и будет выплачиваться дополнительно к денежному довольствию участника СВО.Закон об ипотекеС 1 ноября в России начинает работать новая программа льготной ипотеки - "Арктическая" - для тех, кто не против поселиться в Мурманской или Архангельской областях, Ненецком или Ямало-Ненецком автономных округах, Красноярском крае, Карелии или Коми - всего в списке 131 населенный пункт.По условиям новой программы, жилье в перечисленных регионах можно приобрести под 2% годовых с первым взносом не мене 20 процентов. Срок - 20 лет, сумма - не более 6 млн. Однако доступно это только семьям, где оба супруга не достигли 35 лет, врачам и учителям с пятилетним арктическим стажем, специалистам с контрактом на работу в арктическом регионе или вынужденным переселенцам с Украины.Товары и услугиОтныне продавцы не будут навязывать россиянам дополнительные товары, работы или услуги. А если будут - заплатят штраф до 40 тысяч рублей. Также теперь появляется ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Тут максимальное наказание заметно выше - до 300 тыс. рублей.Еще с 9 ноября маркировку лекарств, безалкогольных напитков и соков, телефонов и ноутбуков в Евразийском экономическом союзе будут вести по общим правилам. Государства-члены самостоятельно определят порядок маркировки товаров на своей территории, но должны будут уведомить об этом Евразийскую экономическую комиссию минимум за полгода. Нововведение гарантирует признание средств идентификации других государств в каждой из стран ЕАЭС, а значит, товары смогу двигаться беспрепятственно по территории всего Союза.За рулемВ Сети сообщается о том, что с 1 ноября в Россию якобы вернется запрет на выпуск новых авто без антиблокировочной системы (АБС). На самом деле, согласно последним поправкам, такая норма вернется только с 1 декабря. Исключение - машины, предназначенные для перевозки опасных грузов и детей. Требований по дооснащению системой АБС уже выпущенных ранее "упрощенных" автомобилей не предвидится.Кроме этого, изменения коснутся минимально разрешенного экологического класса двигателей выпускаемых в России автомобилей: его повысят с Евро-0 до Евро-2.А еще до конца ноября 2023 года российским водителям необходимо оплатить транспортный налог за 2022 год. Крайний срок оплаты - 1 декабря, уже со 2 декабря неоплаченная сумма налога будет считаться задолженностью и на нее начнут начисляться пени. Кстати, то же касается владельцев недвижимости. Проверить налоговое уведомление теперь можно и на "Госуслугах".И другие измененияПопавшим в финансовый "переплет": с ноября россиянам станет проще признавать банкротство вне суда. Для этого размер долга должен составлять от 25 тысяч до 1 млн рублей. Пенсионеры, и те, кто живет на единое детское пособие, смогут воспользоваться процедурой через год после начала принудительного взыскания долга. Другие категории - только через семь лет.Малому технологическому бизнесу: с 3 ноября в стране появится реестр малых технологических компаний. Это позволит оказывать господдержку небольшим высокотехнологичным предприятиям и внедрять их разработки на крупных промышленных площадках.Владельцам газового оборудования: согласно новому закону о техобслуживании газового оборудования, внутридомовые и внутриквартирные газовые сети теперь может обслуживать только одна организация — газораспределительная.Всем россиянам: 4 ноября - День народного единства. Продолжительность предпраздничного рабочего дня сокращается на час. Поскольку праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 6 ноября. Таким образом, в ноябре будет три выходных дня подряд: 4, 5 и 6 числа.

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https://crimea.ria.ru/20231013/novyy-zakon-o-markirovke-reklamy-ekspert-nazval-plyusy-i-minusy-1132060518.html

https://crimea.ria.ru/20231001/knigi-po-pasportu-i-shtrafy-uklonistam-chto-zhdet-rossiyan-v-oktyabre-1131748949.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

закон и право, общество, новости, россия, соцзащита, пенсия, помощь бойцам сво, ипотека, праздники и памятные даты, день народного единства