https://crimea.ria.ru/20240607/muzeynyy-kompleks-novyy-khersones-v-sevastopole-prezentovali-na-pmef-1137932783.html

Музейный комплекс Новый Херсонес в Севастополе презентовали на ПМЭФ

Музейный комплекс Новый Херсонес в Севастополе презентовали на ПМЭФ - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Музейный комплекс Новый Херсонес в Севастополе презентовали на ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) презентован историко-археологический парк Новый Херсонес, открытие которого запланировано на РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T13:01

2024-06-07T13:01

2024-06-07T13:22

севастополь

михаил развожаев

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

тихон шевкунов

новости крыма

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137933652_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_cb51aba17625636abd6c146d1aac3db0.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) презентован историко-археологический парк Новый Херсонес, открытие которого запланировано на июль этого года. Мероприятие состоялось в третий день форума на стенде города-героя Севастополя.Он отметил, что слаженная и эффективная работа такого комплекса, полноценная реализация заложенных в него идей, а также обеспечение сервиса и комфорта для будущих посетителей является для властей города "серьезным вызовом"."Первый из трех мегапроектов, которые реализуются в Севастополе по поручению президента, практически завершен и выходит на стадию запуска. Дальше мы работаем над культурным кластером, яхтенной мариной, но это уже разговор следующего дня", - добавил губернатор.В презентации Нового Херсонеса также принял участие по видеосвязи митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, который является автором проекта. Он напомнил, что создание историко-археологического парка ведется с 2015 года. При этом сами строительные работы, подрядчиком которых выступил Военно-строительный комплекс Минобороны России, проведены в рекордно короткие сроки – менее двух лет.Историко-археологический парк Новый Херсонес построен в едином стиле. На его территории возвели порядка 30 объектов, в том числе музей Античности и Византии, музеи христианства, Крыма и Новороссии, туристический и паломнический центры, кварталы с реконструкцией древнего облика Херсонеса. Кроме того, построены школа искусств, филиал МДЦ "Артек" – Корсунь, а также храм-парк под открытым небом, который станет не только местом совершения богослужений, но и отправной точкой массовых шествий и крестных ходов.Напротив музея Крыма и Новороссии располагается амфитеатр на 1200 зрителей. Новый византийский квартал украсили скульптурами жителей древнего Херсонеса. Здесь же разместятся кафе, магазины, сувениры, мастерские и термы – античные бани, которые будут доступны для посещения.Читайте также на РИА Новости Крым:Вход на территорию Херсонеса перенеслиИмперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый ХерсонесПрогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта

севастополь

херсонес

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", тихон шевкунов, новости крыма, пмэф, видео