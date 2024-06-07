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Музейный комплекс Новый Херсонес в Севастополе презентовали на ПМЭФ - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Музейный комплекс Новый Херсонес в Севастополе презентовали на ПМЭФ
Музейный комплекс Новый Херсонес в Севастополе презентовали на ПМЭФ - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Музейный комплекс Новый Херсонес в Севастополе презентовали на ПМЭФ
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) презентован историко-археологический парк Новый Херсонес, открытие которого запланировано на РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T13:01
2024-06-07T13:22
севастополь
михаил развожаев
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
тихон шевкунов
новости крыма
пмэф
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) презентован историко-археологический парк Новый Херсонес, открытие которого запланировано на июль этого года. Мероприятие состоялось в третий день форума на стенде города-героя Севастополя.Он отметил, что слаженная и эффективная работа такого комплекса, полноценная реализация заложенных в него идей, а также обеспечение сервиса и комфорта для будущих посетителей является для властей города "серьезным вызовом"."Первый из трех мегапроектов, которые реализуются в Севастополе по поручению президента, практически завершен и выходит на стадию запуска. Дальше мы работаем над культурным кластером, яхтенной мариной, но это уже разговор следующего дня", - добавил губернатор.В презентации Нового Херсонеса также принял участие по видеосвязи митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, который является автором проекта. Он напомнил, что создание историко-археологического парка ведется с 2015 года. При этом сами строительные работы, подрядчиком которых выступил Военно-строительный комплекс Минобороны России, проведены в рекордно короткие сроки – менее двух лет.Историко-археологический парк Новый Херсонес построен в едином стиле. На его территории возвели порядка 30 объектов, в том числе музей Античности и Византии, музеи христианства, Крыма и Новороссии, туристический и паломнический центры, кварталы с реконструкцией древнего облика Херсонеса. Кроме того, построены школа искусств, филиал МДЦ "Артек" – Корсунь, а также храм-парк под открытым небом, который станет не только местом совершения богослужений, но и отправной точкой массовых шествий и крестных ходов.Напротив музея Крыма и Новороссии располагается амфитеатр на 1200 зрителей. Новый византийский квартал украсили скульптурами жителей древнего Херсонеса. Здесь же разместятся кафе, магазины, сувениры, мастерские и термы – античные бани, которые будут доступны для посещения.Читайте также на РИА Новости Крым:Вход на территорию Херсонеса перенеслиИмперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый ХерсонесПрогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта
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севастополь, михаил развожаев, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", тихон шевкунов, новости крыма, пмэф, видео
Музейный комплекс Новый Херсонес в Севастополе презентовали на ПМЭФ

На ПМЭФ презентовали новый музейный комплекс "Херсонес Таврический" в Севастополе

13:01 07.06.2024 (обновлено: 13:22 07.06.2024)
 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) презентован историко-археологический парк Новый Херсонес, открытие которого запланировано на июль этого года. Мероприятие состоялось в третий день форума на стенде города-героя Севастополя.
"В ближайшее время, ориентировочно в конце июля, состоится, не побоюсь этого слова, грандиозное событие для Севастополя, всей нашей страны, да и всего мира – открытие историко-археологического парка Новый Херсонес. Мы долго шли к этому событию. Было много сделано, чтобы этот проект состоялся", – сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он отметил, что слаженная и эффективная работа такого комплекса, полноценная реализация заложенных в него идей, а также обеспечение сервиса и комфорта для будущих посетителей является для властей города "серьезным вызовом".
"Первый из трех мегапроектов, которые реализуются в Севастополе по поручению президента, практически завершен и выходит на стадию запуска. Дальше мы работаем над культурным кластером, яхтенной мариной, но это уже разговор следующего дня", - добавил губернатор.
В презентации Нового Херсонеса также принял участие по видеосвязи митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, который является автором проекта. Он напомнил, что создание историко-археологического парка ведется с 2015 года. При этом сами строительные работы, подрядчиком которых выступил Военно-строительный комплекс Минобороны России, проведены в рекордно короткие сроки – менее двух лет.
"То, что сделали военные строители – это настоящий подвиг. Все это было построено буквально за полтора года. Археологи провели колоссальную работу. Такого объема археологических исследований – 25 гектаров одновременно – не было за всю историю археологии. Было найдено порядка семи миллионов артефактов, из них более двух миллионов – музейного хранения", - отметил владыка.
Историко-археологический парк Новый Херсонес построен в едином стиле. На его территории возвели порядка 30 объектов, в том числе музей Античности и Византии, музеи христианства, Крыма и Новороссии, туристический и паломнический центры, кварталы с реконструкцией древнего облика Херсонеса. Кроме того, построены школа искусств, филиал МДЦ "Артек" – Корсунь, а также храм-парк под открытым небом, который станет не только местом совершения богослужений, но и отправной точкой массовых шествий и крестных ходов.
Напротив музея Крыма и Новороссии располагается амфитеатр на 1200 зрителей. Новый византийский квартал украсили скульптурами жителей древнего Херсонеса. Здесь же разместятся кафе, магазины, сувениры, мастерские и термы – античные бани, которые будут доступны для посещения.
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СевастопольМихаил РазвожаевХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"Тихон ШевкуновНовости КрымаПМЭФ
 
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