https://crimea.ria.ru/20240424/progulka-po-vizantiyskomu-gorodu-novyy-khersones-glazami-ekskursanta-1136828691.html

Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта

Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта

На этой гигантской стройплощадке уходит ощущение времени. Кажется, будто величественные здания, способные выдержать самые сильные землетрясения железобетонные... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T20:49

2024-04-24T20:49

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На этой гигантской стройплощадке уходит ощущение времени. Кажется, будто величественные здания, способные выдержать самые сильные землетрясения железобетонные конструкции, облицованные архитектурно-художественным бетоном –фанерные декорации какого-то эпического кинофильма о Византии.Новый Херсонес – так назвали этот город в городе: в Севастополе специалисты Военстроя возводят огромный историко-археологический парк, где на площади более чем в 24 тысячи квадратных метров уместятся три больших современных музея, парк отдыха для горожан, квартал-реконструкция древнего города, молодежные и туристические центры, храм-парк под открытым небом, античный театр и многое другое. Проект историко-археологического парка реализуется по поручению президента России Владимира Путина фондом "Моя история" при непосредственном кураторстве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).Общий дизайн фасадов и интерьеров разрабатывали Сретенские архитектурные мастерские под руководством известного архитектора, автора главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке Дмитрия Смирнова.Самые крупные и весомые российские музеи, такие как Московский Кремль, Исторический музей, Музей Рублева, Третьяковка и Русский музей пообещали свое содействие при пополнении экспозиционного ряда музея Христианства.Комплекс обещают открыть уже в этом году. В общей сложности стройка такого грандиозного объекта длилась около двух лет.

севастополь

херсонес

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, херсонес, видео, крым, общество, видео, культура, православие, история