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Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта
Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта
На этой гигантской стройплощадке уходит ощущение времени. Кажется, будто величественные здания, способные выдержать самые сильные землетрясения железобетонные... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T20:49
2024-04-24T20:49
2024-04-24T20:53
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На этой гигантской стройплощадке уходит ощущение времени. Кажется, будто величественные здания, способные выдержать самые сильные землетрясения железобетонные конструкции, облицованные архитектурно-художественным бетоном –фанерные декорации какого-то эпического кинофильма о Византии.Новый Херсонес – так назвали этот город в городе: в Севастополе специалисты Военстроя возводят огромный историко-археологический парк, где на площади более чем в 24 тысячи квадратных метров уместятся три больших современных музея, парк отдыха для горожан, квартал-реконструкция древнего города, молодежные и туристические центры, храм-парк под открытым небом, античный театр и многое другое. Проект историко-археологического парка реализуется по поручению президента России Владимира Путина фондом "Моя история" при непосредственном кураторстве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).Общий дизайн фасадов и интерьеров разрабатывали Сретенские архитектурные мастерские под руководством известного архитектора, автора главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке Дмитрия Смирнова.Самые крупные и весомые российские музеи, такие как Московский Кремль, Исторический музей, Музей Рублева, Третьяковка и Русский музей пообещали свое содействие при пополнении экспозиционного ряда музея Христианства.Комплекс обещают открыть уже в этом году. В общей сложности стройка такого грандиозного объекта длилась около двух лет.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта
Историческая стройка века близится к завершению в Новом Херсонесе
20:49 24.04.2024 (обновлено: 20:53 24.04.2024)
На этой гигантской стройплощадке уходит ощущение времени. Кажется, будто величественные здания, способные выдержать самые сильные землетрясения железобетонные конструкции, облицованные архитектурно-художественным бетоном –фанерные декорации какого-то эпического кинофильма о Византии.
Новый Херсонес – так назвали этот город в городе: в Севастополе специалисты Военстроя возводят огромный историко-археологический парк, где на площади более чем в 24 тысячи квадратных метров уместятся три больших современных музея, парк отдыха для горожан, квартал-реконструкция древнего города, молодежные и туристические центры, храм-парк под открытым небом, античный театр и многое другое.
Проект историко-археологического парка реализуется по поручению президента России Владимира Путина фондом "Моя история"
при непосредственном кураторстве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
Общий дизайн фасадов и интерьеров разрабатывали Сретенские архитектурные мастерские под руководством известного архитектора, автора главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке Дмитрия Смирнова.
Самые крупные и весомые российские музеи, такие как Московский Кремль, Исторический музей, Музей Рублева, Третьяковка и Русский музей пообещали свое содействие при пополнении экспозиционного ряда музея Христианства.
Комплекс обещают открыть уже в этом году. В общей сложности стройка такого грандиозного объекта длилась около двух лет.