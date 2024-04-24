Рейтинг@Mail.ru
Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240424/progulka-po-vizantiyskomu-gorodu-novyy-khersones-glazami-ekskursanta-1136828691.html
Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта
Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта
На этой гигантской стройплощадке уходит ощущение времени. Кажется, будто величественные здания, способные выдержать самые сильные землетрясения железобетонные... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T20:49
2024-04-24T20:53
севастополь
херсонес
видео
крым
общество
культура
православие
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136828562_0:0:1145:644_1920x0_80_0_0_8a43a1917a77d306e0fd56cbb4a7fe8a.png
На этой гигантской стройплощадке уходит ощущение времени. Кажется, будто величественные здания, способные выдержать самые сильные землетрясения железобетонные конструкции, облицованные архитектурно-художественным бетоном –фанерные декорации какого-то эпического кинофильма о Византии.Новый Херсонес – так назвали этот город в городе: в Севастополе специалисты Военстроя возводят огромный историко-археологический парк, где на площади более чем в 24 тысячи квадратных метров уместятся три больших современных музея, парк отдыха для горожан, квартал-реконструкция древнего города, молодежные и туристические центры, храм-парк под открытым небом, античный театр и многое другое. Проект историко-археологического парка реализуется по поручению президента России Владимира Путина фондом "Моя история" при непосредственном кураторстве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).Общий дизайн фасадов и интерьеров разрабатывали Сретенские архитектурные мастерские под руководством известного архитектора, автора главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке Дмитрия Смирнова.Самые крупные и весомые российские музеи, такие как Московский Кремль, Исторический музей, Музей Рублева, Третьяковка и Русский музей пообещали свое содействие при пополнении экспозиционного ряда музея Христианства.Комплекс обещают открыть уже в этом году. В общей сложности стройка такого грандиозного объекта длилась около двух лет.
севастополь
херсонес
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136828562_92:0:1029:703_1920x0_80_0_0_7d369fc79f0744e9f7ef83e418500dd2.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, херсонес, видео, крым, общество, видео, культура, православие, история
Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта

Историческая стройка века близится к завершению в Новом Херсонесе

20:49 24.04.2024 (обновлено: 20:53 24.04.2024)
 
Читать в
На этой гигантской стройплощадке уходит ощущение времени. Кажется, будто величественные здания, способные выдержать самые сильные землетрясения железобетонные конструкции, облицованные архитектурно-художественным бетоном –фанерные декорации какого-то эпического кинофильма о Византии.
Новый Херсонес – так назвали этот город в городе: в Севастополе специалисты Военстроя возводят огромный историко-археологический парк, где на площади более чем в 24 тысячи квадратных метров уместятся три больших современных музея, парк отдыха для горожан, квартал-реконструкция древнего города, молодежные и туристические центры, храм-парк под открытым небом, античный театр и многое другое.
Проект историко-археологического парка реализуется по поручению президента России Владимира Путина фондом "Моя история" при непосредственном кураторстве митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
Общий дизайн фасадов и интерьеров разрабатывали Сретенские архитектурные мастерские под руководством известного архитектора, автора главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке Дмитрия Смирнова.
Самые крупные и весомые российские музеи, такие как Московский Кремль, Исторический музей, Музей Рублева, Третьяковка и Русский музей пообещали свое содействие при пополнении экспозиционного ряда музея Христианства.
Комплекс обещают открыть уже в этом году. В общей сложности стройка такого грандиозного объекта длилась около двух лет.
 
СевастопольХерсонесВидеоКрымОбществоКультураПравославиеИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Какие секретные документы времен войны никогда не будут раскрыты
20:59Жительнице Кубани дали 10 лет за убийство двухлетней дочки
20:49Прогулка по византийскому городу: Новый Херсонес глазами экскурсанта
20:39В Севастополе стартовала акция "Георгиевская ленточка"
20:27Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму
20:14"Генерал" среди тюльпанов: в Никитском ботсаду подвели итоги голосования
20:09США передали Украине ракеты ATACMS - Пентагон
19:58"Долгий путь к Победе": в Симферополе открыли выставку о войне
19:37ФСБ в Крыму рассекретила трофейные документы немецких оккупантов
19:31Стрельба в разных районах Севастополя: флот "уничтожает" диверсантов
19:21"Весенние" призывники: первые 70 новобранцев из Крыма отправились служить
19:09Где в Крыму строится больше всего жилья
18:44Пожар на нефтебазе под Симферополем - Следком назвал причину ЧП
18:12У Крымского моста после приостановки движения выросла очередь
18:04Байден подписал пакет законов о помощи Украине
17:56"Я потомственный винодел и агроном": история семьи Донцовых из Крыма
17:48Второй ежедневный поезд свяжет Крым с Санкт-Петербургом
17:38Крымский мост открыли для автомобилей
17:27Крымский мост закрыт для транспорта
17:21С экзамена на бал: когда в Крыму стартуют сдача ЕГЭ и выпускные вечера
Лента новостейМолния