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Российские войска отразили семь попыток наступления ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Российские войска отразили семь попыток наступления ВСУ
Российские войска отразили семь попыток наступления ВСУ - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Российские войска отразили семь попыток наступления ВСУ
ВСУ предприняли семь попыток прорыва обороны на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Все они были успешно отражены... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T16:12
2022-10-12T16:12
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. ВСУ предприняли семь попыток прорыва обороны на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Все они были успешно отражены вооруженными силами России. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России."На Купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населенного пункта Кисловка… Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции", — сообщили в оборонном ведомстве.Кроме того, противник предпринимал безуспешные попытки наступления в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Все атаки российскими войсками успешно отражены."Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера "Кирпи", — добавили в Минобороны.На Краснолиманском направлении были пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец. Были уничтожены три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военнослужащих. Неудачная попытка прорыва была блокирована и на Запорожском направлении. Российскими подразделениями уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль."На Криворожском направлении противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Российскими подразделениями все атаки успешно отражены. Уничтожен один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70-ти украинских военнослужащих", — рассказали в ведомстве.Два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих были уничтожены при попытке атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области."Кроме того, упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий", — сообщили в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20221012/armiya-rossii-razgromila-shtab-pravogo-sektora-pod-zaporozhem-1124842819.html
https://crimea.ria.ru/20221012/tri-desyatka-diversantov-vsu-unichtozheny-pri-popytke-napadeniya-na-zaes-1124837906.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Российские войска отразили семь попыток наступления ВСУ

Минобороны: попытки наступления ВСУ на семи направлениях линии соприкосновения отражены

16:12 12.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы группировки "Бахмут" ЧВК "Вагнер"
Бойцы группировки Бахмут ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. ВСУ предприняли семь попыток прорыва обороны на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Все они были успешно отражены вооруженными силами России. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"На Купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населенного пункта Кисловка… Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции", — сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, противник предпринимал безуспешные попытки наступления в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Все атаки российскими войсками успешно отражены.
Военнослужащий ВДВ РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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"Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера "Кирпи", — добавили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении были пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец. Были уничтожены три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военнослужащих. Неудачная попытка прорыва была блокирована и на Запорожском направлении. Российскими подразделениями уничтожено семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.
"На Криворожском направлении противник предпринимал попытки атаковать силами до двух батальонов населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Российскими подразделениями все атаки успешно отражены. Уничтожен один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70-ти украинских военнослужащих", — рассказали в ведомстве.
Река - Днепр в районе города Олешки - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Десант диверсантов ВСУ уничтожены при попытке нападения на ЗАЭС
Два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих были уничтожены при попытке атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области.
"Кроме того, упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий", — сообщили в Минобороны.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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