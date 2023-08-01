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Для рыболовов Керченский пролив открыт – Аксенов
Для рыболовов Керченский пролив открыт – Аксенов - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Для рыболовов Керченский пролив открыт – Аксенов
Ограничительные меры, которые были введены Минобороны РФ для гражданского судоходства в акватории Керченского пролива, существенно не повлияют на работу... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T15:28
2023-08-01T15:28
2023-08-01T15:51
сергей аксенов
министерство обороны рф
керченский пролив
рыболовство
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Ограничительные меры, которые были введены Минобороны РФ для гражданского судоходства в акватории Керченского пролива, существенно не повлияют на работу крымских рыболовов. Об этом сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.Как сообщалось, что в Керченском проливе ограничено движение судов, надувных плавсредств, гидроциклов, саб-бордов. Соответствующее решение принято Минобороны РФ.Глава региона отметил, что с момента введения ограничительных мер, согласно последним данным, поступило шесть обращений от рыбаков, все вопросы будут решены "в ручном режиме".Итоги работы после введения ограничений подведут ближе к концу лета, резюмировал он.Кроме того, ранее пограничное управление ФСБ России по Республике Крым информировало о закрытии пропуска гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Данные меры вводятся до особого распоряжения в целях безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам запретили доступ на Арабатскую стрелкуФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюмеФСБ остановила иностранный сухогруз в районе Керченского пролива
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, министерство обороны рф, керченский пролив, рыболовство, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Для рыболовов Керченский пролив открыт – Аксенов
Аксенов: ограничения МО существенно не повлияют на работу рыболовов в Керченском проливе
15:28 01.08.2023 (обновлено: 15:51 01.08.2023)