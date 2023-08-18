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Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 раз - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 раз
Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 раз - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 раз
Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 420 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T09:18
2023-08-18T09:20
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 420 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Очередь на мосту с крымской стороны начала формироваться с самого утра пятницы. В 7 утра проезда ожидали 55 автомобилей, в 8 утра – 250.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро пятницыНа Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНР
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, общество
Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 раз

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 420 машин

09:18 18.08.2023 (обновлено: 09:20 18.08.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 420 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
Очередь на мосту с крымской стороны начала формироваться с самого утра пятницы. В 7 утра проезда ожидали 55 автомобилей, в 8 утра – 250.

"По состоянию на 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 420 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.

На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.
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