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Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 раз
Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 раз - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 раз
Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 420 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T09:18
2023-08-18T09:18
2023-08-18T09:20
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 420 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Очередь на мосту с крымской стороны начала формироваться с самого утра пятницы. В 7 утра проезда ожидали 55 автомобилей, в 8 утра – 250.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро пятницыНа Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНР
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, общество
Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 раз
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 420 машин
09:18 18.08.2023 (обновлено: 09:20 18.08.2023)