https://crimea.ria.ru/20230818/obstanovka-na-krymskom-mostu-ochered-vyrosla-v-7-raz-1130801182.html

Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 раз

Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 раз - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Обстановка на Крымском мосту: очередь выросла в 7 раз

Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 420 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T09:18

2023-08-18T09:18

2023-08-18T09:20

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_e4e08c8b571c191f1ca7c243f476fee8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. Проезда на Крымский мост со стороны Керчи ожидают 420 машин, с кубанской стороны путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Очередь на мосту с крымской стороны начала формироваться с самого утра пятницы. В 7 утра проезда ожидали 55 автомобилей, в 8 утра – 250.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту на утро пятницыНа Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНР

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, общество