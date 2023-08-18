https://crimea.ria.ru/20230818/situatsiya-na-krymskom-mostu-na-utro-pyatnitsy-1130800513.html

Ситуация на Крымском мосту на утро пятницы

Ситуация на Крымском мосту на утро пятницы - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Ситуация на Крымском мосту на утро пятницы

По состоянию на 7.00 пятницы в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи ждут досмотра более 50 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T07:08

2023-08-18T07:08

2023-08-18T07:08

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 7.00 пятницы в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи ждут досмотра более 50 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне было объявлено о приостановке движения по транспортному переходу, в 20.52 - о возобновлении движения в направлении Керчи. Чуть позже движение полностью возобновили.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.

https://crimea.ria.ru/20230816/v-sudake-ogranichat-dvizhenie-v-dni-festivalya-tavridaart-1130679996.html

крымский мост

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань