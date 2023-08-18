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Ситуация на Крымском мосту на утро пятницы
Ситуация на Крымском мосту на утро пятницы - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Ситуация на Крымском мосту на утро пятницы
По состоянию на 7.00 пятницы в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи ждут досмотра более 50 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T07:08
2023-08-18T07:08
2023-08-18T07:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 7.00 пятницы в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи ждут досмотра более 50 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне было объявлено о приостановке движения по транспортному переходу, в 20.52 - о возобновлении движения в направлении Керчи. Чуть позже движение полностью возобновили.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор и Керченскую паромную переправу.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
Ситуация на Крымском мосту на утро пятницы
Перед Крымским мостом со стороны Керчи в очереди стоят 55 транспортных средств